El barrio popular de Zaragoza que celebra sus fiestas con jotas, cabezudos y foodtrucks: "Son días muy esperados"

Las fiestas de Valdefierro 2026 arrancan este jueves 3 de septiembre de manera oficial y se prolongarán hasta el domingo 6. El barrio zaragozano ya vivió este miércoles la prefiesta, con las primeras actividades, la salida de los cabezudos y un tributo a Héroes del Silencio, y desde hoy afronta cuatro días de celebraciones con propuestas para todos los públicos.

Durante las fiestas de Valdefierro habrá cabezudos, actividades infantiles, espectáculos de circo, concursos, petanca, jotas, música y diferentes actuaciones. La programación se extenderá durante todo el fin de semana y permitirá a los vecinos disfrutar de las fiestas del barrio del suroeste de Zaragoza.

Las fiestas de Valdefierro coinciden además con las de Casablanca, otro de los barrios zaragozanos que celebra sus festejos estos días y que contará, entre otras propuestas, con las actuaciones de Leticia Sabater y Los Gandules.

Jueves 3 de septiembre: pregón y música

Las fiestas de Valdefierro arrancan oficialmente este jueves con el pregón a cargo de la comparsa de cabezudos de Valdefierro.

Después del pregón, el recinto de fiestas acogerá la actuación del Grupo Mazinger Band. La noche continuará con una discomóvil protagonizada por la DJ Erika La Marquesa, que pondrá música a la primera jornada oficial de los festejos.

Viernes 4 de septiembre: circo, petanca y orquesta

La programación continuará el viernes por la mañana con un taller de circo a cargo de la Escuela Circo Social.

Durante la jornada también tendrá lugar un torneo de petanca en el parque Estrella Polar y una nueva salida de los cabezudos por las calles del barrio.

La música será protagonista durante la noche. La orquesta Némesis ofrecerá una sesión doble: la primera actuación será de 20:00 a 21:00 horas, mientras que la segunda comenzará a las 22:30 horas y se prolongará hasta las 02:30 horas.

Sábado 5 de septiembre: gigantes, disfraces y Superboom

El sábado llegará con nuevas actividades para disfrutar en familia. Los vecinos podrán hacerse fotos con los gigantes y cabezudos y asistir a la actuación musical de Lola Moreno, que tendrá lugar en el Centro Cívico de Valdefierro. La jornada también contará con los tradicionales concursos de disfraces para niños y adultos.

Por la noche llegará uno de los platos fuertes de la programación musical: el espectáculo Superboom, a cargo de DJ Testa y Dany BPM, que pondrá el broche musical a la jornada del sábado.

Domingo 6 de septiembre: jotas, mercadillo y fin de fiestas

El domingo será la jornada con más actividades programadas y pondrá el punto final a las fiestas de Valdefierro. A las 12:00 horas habrá un espectáculo de circo. A esa misma hora también comenzará un mercadillo artesanal y se celebrará la entrega de trofeos del campeonato de petanca. A las 12:30 horas, la carpa de fiestas acogerá una actuación de jotas a cargo de la Asociación Cultural Escuela de Jota de Valdefierro y la Escuela de Canto de Valdefierro. Posteriormente tendrá lugar la tradicional comida de Alforja.

La recta final de las fiestas estará protagonizada por tres actuaciones musicales. Primero será el turno del Grupo Los Tejedores, seguido de la actuación musical de Selezz. Finalmente, la discomóvil con Hugo Valero pondrá música a las últimas horas de los festejos. Después de la música llegará la traca final de las fiestas en la calle Campillo de Llerena, que pondrá el punto y final a cuatro días de actividades en el barrio.

Además, durante todos los días habrá diferentes foodtrucks. La oferta incluirá perritos calientes de Ginam o Boca Boo, hamburguesas de MaiTai y un puesto de Papa John's, donde se podrán disfrutar sus pizzas.

Así, Valdefierro se despedirá este domingo de sus fiestas de 2026, después de un fin de semana marcado por los cabezudos, la música, las actividades para todas las edades y el ambiente festivo en las calles del barrio.