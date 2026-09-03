Comienza un nuevo episodio de calor en Zaragoza: cuánto durará y qué temperaturas se alcanzarán

Si hace apenas tres días terminaba el verano más caluroso en Zaragoza desde que hay registros, este arranque de septiembre no se va a quedar atrás. La Agencia Estatal de Meteorologías (Aemet) ha lanzado una nota informativa ante un nuevo episodio de altas temperaturas en buena parte de España que, si bien alcanzarán valores "muy elevados" para la época del año, "muy probablemente" no se darán las condiciones técnicas para hablar de ola de calor.

Una vez más, el responsable de esta circunstancia será la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión procedente del norte de África, que volverá a disparar los termómetros desde este próximo viernes y cuya intensidad, extensión y duración todavía presentan "una alta incertidumbre". Con todo, se podría volver a dar la circunstancia de que estas variables fueran distintas, incluso de forma muy marcada, entre territorios, como así le ha ocurrido a Aragón durante el verano

Cuánto durará el episodio en Zaragoza

El calor ya ha empezado a sentirse en la capital desde este pasado miércoles, aunque en realidad, no ha llegado a estar en las últimas semanas por debajo de lo habitual para eeste momento del año. Este jueves, los termómetros ya comenzarán a dispararse de manera sensible.

La duración de estos episodios dependen fundamentalmente del tiempo en el que se mantenga esta configuración atmosférica, especialmente la ubición del anticiclón de las Azores, que es el que abre o cierra la autopista para la entrada de la masa de calor subtropical, mientras bloquea la entrada de aire frío desde el Atlántico. Y eso es lo que todavía no está claro cuándo ocurrirá y, por eso, Aemet no puede adelantar cuándo llegará ese alivio térmico con seguridad.

El modelo europeo de predicción meteorológica adelanta que las temperaturas podrían bajar de manera sustancial a partir del sábado 12 de septiembre

En el caso de Aragón y Zaragoza, las previsiones actuales dejan una evidencia: las temperaturas seguirán disparadas, al menos, hasta el próximo martes, 8 de septiembre. A partir de ahí, podría haber cierto alivio, aunque continuaría hablándose de calor para la época. El modelo europeo de predicción meteorológica sí esboza cuándo podría bajar el mercurio de manera sustancial, quizás por debajo incluso de los 30ºC de máxima: el sábado día 12.

Cuál será el pico de calor

La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas en todo Aragón salvo en la sierra de Gúdar y el Maestrazgo, por temperaturas que podrían llegar a los 37 grados en el caso de Zaragoza capital. Será el primer día bajo alerta meteorológica de los próximos que están por venir, teniendo en cuenta que podríamos estar ante más de 7 días de calor intenso. En el caso del valle del Ebro, la Aemet activa el aviso amarillo cuando se esperan alcanzar los 36 grados de máxima.

Varios niños se refrescan en una fuente en la Expo / Laura Trives

Con las previsiones actuales, los días de más calor se concentrarán entre mañana viernes día 4 y el domingo 6, cuando podrían alcanzarse los 41 grados, es decir, valores más propios de una canícula especialmente calurosa que de inicios de septiembre.

Noticias relacionadas

Con el inicio de la próxima semana las temperaturas perderán algunos grados, pero se mantendrán próximos a los 40 grados. Hay que tener en cuenta que en estos episodios, que coinciden además con una época del año de gran insolación y a varios días vista, las máximas podrían ser algo mayores o, por el contrario, inferiores, si la configuración atmosférica cambiara y entrara una masa de aire frío desde latitudes altas.