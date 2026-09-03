Detenidos tres hombres en Zaragoza por llevar una cantidad de 'speed' que excedía el consumo propio
Tras ser registrados por la Policía Nacional, se encontraron 30 gramos repartidos en tres envoltorios y 100 euros en metálico
La Policía Nacional ha detenido a tres hombres en Zaragoza como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras intervenirles varios envoltorios conteniendo una sustancia estupefaciente, al parecer 'speed', en cantidades que excedían el consumo propio, y dinero en efectivo.
Los hechos se produjeron la tarde del 31 de agosto, cuando agentes se encontraban prestando servicio en las inmediaciones de un bar del barrio de las Delicias, observaron a tres individuos despedirse de forma efusiva, ha informado la Policía Nacional.
Al detectar la presencia policial, dos de ellos comenzaron a alejarse a paso apresurado arrojando sendos objetos de plástico entre unos vehículos que se encontraban aparcados.
Los agentes les dieron alcance y, tras solicitar apoyo de otra patrulla, localizaron en el lugar señalado dos envoltorios que contenían una sustancia pulverulenta blanca, al parecer 'speed'.
Los policías se dirigieron entonces al establecimiento donde permanecía el tercer varón, al que, tras un cacheo preventivo, le hallaron oculto en la gorra que llevaba un tercer envoltorio idéntico a los anteriores, además de 100 euros en metálico.
El pesaje de la sustancia arrojó un total aproximado de 30 gramos repartidos en los tres envoltorios, cantidad que excede ampliamente la establecida por el Instituto Nacional de Toxicología para el autoconsumo, por lo que los tres hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, siendo horas después puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su puesta en libertad con cargos.
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