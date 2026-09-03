El Gol Sur recupera sus gradas mientras La Romareda sigue creciendo

Cada semana que pasa el paisaje se transforma en el paseo Isabel la Católica, en Zaragoza. Las obras de La Romareda avanzan a pasos agigantados y en la actualidad, desde el tranvía, se hace ya muy evidente lo grande que será el estadio en comparación con el anterior. La fachada, que ya crece en altura, alcanza casi la rampa de acceso subterráneo a las Urgencias del Miguel Servet, una infraestructura que será modificada para que no quede tan encajonada con respecto al edificio de nueva construcción.

Pero el estadio no está creciendo solo a lo ancho, también a lo alto y cada día que pasa se hace más evidente. El Gol Sur hace días que ha alcanzado su cota máxima, un nivel al que ya ha llegado también el Gol Norte. En la tribuna este, la que da al paseo Isabel la Católica, cada semana aparece una planta más en la esquina más cercana a Los Porches del Audiorama. Es en toda esta fachada en la que se está levantando un edificio que quedará oculto tras la piel exterior y en el que irán las zonas terciarias, que previsiblemente no podrán ocuparse hasta después del Mundial.

Otro de los cambios visibles estos días es el graderío del Gol Sur, que ya está casi completamente cubierto por las vigas portagradas que tuvieron que retirarse después de que se hubiera utilizado un mortero que no era “de la mejor calidad”. Esto obligó a retirar todas las piezas prefabricadas que se habían instalado para poner un nuevo mortero y es ahora cuando se está completando la recolocación de estas vigas.

Los avances se suceden en prácticamente todos los puntos de la parcela y septiembre será, además, un mes muy relevante ya que comenzará a cambiar la imagen exterior de La Romareda. La planificación de los trabajos contemplaba comenzar en estas fechas con la instalación de parte de la envolvente del estadio, formada por las lamas de aluminio que darán al nuevo campo su aspecto definitivo. Los primeros trabajos se concentrarán en el Gol Sur, la zona más adelantada de toda la construcción y que sirve desde hace meses como referencia de lo que después se irá replicando en el resto del recinto.

Estado del Gol Norte esta semana, con la estructura vertical ya casi acabada antes de que lleguen las vigas portagradas. / Miguel Angel Gracia

Este será uno de los grandes cambios visuales de una obra que hasta ahora ha estado protagonizada por una estructura de hormigón gris. La colocación de la fachada permitirá empezar a intuir la imagen final de un estadio que, pese al importante grado de avance que puede apreciarse ya desde la calle, todavía tiene por delante meses de trabajos simultáneos en prácticamente todos sus frentes. El calendario dice que debe ser en agosto del año que viene, en un año, cuando el campo de fútbol esté terminado, si bien algunas voces dentro de la sociedad Nueva Romareda asumen que el fin de la obra tendrá lugar, como poco, unas semanas después.

Otro de los elementos que ganará protagonismo en los próximos meses será la cubierta. La intención es que las labores para su colocación comiencen próximamente. Y, de nuevo, el Gol Sur vuelve a llevar ventaja en este proceso.

Diferencia notable

Mientras tanto, en los otros tres graderíos continúa una carrera que comenzó casi un año después del derribo del Gol Sur. Después de la demolición completa de la antigua Romareda, la obra fue dejando atrás la imagen de una enorme parcela prácticamente vacía para empezar a llenarse de pilares, forjados y pórticos.

Todo ello se desarrolla con un calendario muy ajustado. La construcción fue adjudicada con el objetivo de que el nuevo estadio esté terminado en junio de 2027, después de que la oferta ganadora acortara en tres meses el plazo previsto inicialmente. El Real Zaragoza afronta mientras tanto su segunda temporada lejos de La Romareda, en el Ibercaja Estadio, con la previsión de poder regresar a su casa para el curso 2027-2028, aunque el inicio de la temporada podría seguir siendo en el Párking Norte. Para esto está el estadio modular.

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Forjados de la tribuna este creciendo en altura. / Miguel Angel Gracia

Quedan, por tanto, 11 meses para alcanzar esa fecha y todavía mucho trabajo por delante. Pero la diferencia respecto a hace apenas unas semanas empieza a ser notable. Si durante buena parte de la obra había que acercarse a las vallas para descubrir los avances, ahora basta con recorrer Isabel la Católica para comprobar cómo el nuevo estadio empieza a imponerse en el paisaje.