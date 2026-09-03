El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: "No se ha perdido nuestros platos"

La gastronomía aragonesa atraviesa uno de sus mejores momentos, con chefs y restaurantes que reinterpretan las recetas tradicionales con elementos modernos. Una fusión que atrae a un público amplio y sobre todo a quienes visitan la comunidad. En Zaragoza, existen numerosos establecimientos donde disfrutar de los mejores sabores de la cocina aragonesa, lugares que son muy frecuentados por turistas pero también por personalidades del mundo de la cultura o del deporte de paso por la ciudad, para recalar en alguno de los numerosos eventos que se organizan.

La capital aragonesa se ha convertido en un destino idílico para los amantes del buen comer gracias a las distintas propuestas que encontramos en los diferentes bares y restaurantes de la ciudad. La competencia por atraer a celebridades de nuestro país, que vienen a trabajar o de visita, es feroz en Zaragoza, pero hay varios establecimientos que han logrado imponerse al resto gracias a su gran hacer en los fogones.

El restaurante elegido por María Gómez en su visita a Zaragoza

La periodista María Gómez ha visitado Zaragoza en las últimas horas. La periodista no ha dudado en degustar la gastronomía zaragozana con la visita a un popular restaurante del centro de la ciudad. La colaboradora de Zapeando ha elegido Rústicco, uno de los restaurantes del centro de Zaragoza que más nombres conocidos ha reunido en los últimos meses. El propio establecimiento ha compartido en redes sociales la visita de la periodista madrileña a sus fogones: "En su visita a Zaragoza, María Gómez no se ha querido quedar sin los platos de Rústicco. Gracias por la visita".

La madrileña es uno de los rostros más conocidos del entretenimiento televisivo en España. En radio, ha colaborado en cadenas como la SER donde ha participado en espacios de humor, deportes y actualidad como La Vida Moderna o A vivir que son dos días. Ademas de sus aportaciones en Los 40 Principales y Radio Nacional de España. En televisión, ha trabajado como presentadora y colaboradora en formatos de gran audiencia como Zapeando en laSexta, Dani&Flo en Cuatro, diversos programas en Televisión Española como La hora de La 1, y en la cobertura de Mediaset para el Mundial de Fútbol de Rusia 2018.

Un restaurante que conquista a los famosos

Con tan solo un año de vida, Rústicco, ha conseguido conquistar con sus recetas a muchas caras conocidas de la sociedad española. El restaurante, situado en la calle Santiago 23 a dos pasos de la plaza del Pilar, pertenece al Grupo Vaquer, una familia vinculada a la hostelería aragonesa desde la década de los 50. Rústicco es un restaurante donde la cocina se entiende como "un arte que se transmite a través del fuego" con platos elaborados a partir de ingredientes seleccionados por su calidad y frescura.

Los comensales acuden hasta el establecimiento en busca de una brasa, que es la gran protagonista de su propuesta gastronómica. El restaurante abrió en el local donde antes se ubicaba la sidrería La Kupela y nació con la intención de recuperar recetas de siempre, pero con una mirada más actual. Su carta gira alrededor del producto, la cocina al fuego y la gastronomía aragonesa, con elaboraciones pensadas para dar protagonismo a la materia prima.

Rústicco se ha asentado en la gastronomía de Zaragoza / RÚSTICCO

Entre sus platos más reconocibles aparecen propuestas como la croqueta de Ternasco de Aragón con alioli de humo, la anchoa sobada a mano, el calamar a la brasa con chorizo zagüeño o las lentejas con foie y cebolla asada. Una cocina de raíz aragonesa, pero con un punto contemporáneo, que ha convertido al local en una de las paradas gastronómicas más comentadas del centro de Zaragoza.

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La visita de María Gómez, que ha estado estos días por la capital aragonesa, se suma a la de otros rostros conocidos que también han pasado por Rústicco. Darío Brizuela y Álvaro Cárdenas visitaron este conocido restaurante hace menos de una semana aprovechando su estancia en Zaragoza para jugar con la selección española de baloncesto. Además, el seleccionador nacional Luis de la Fuente también comió en este lugar antes de poner rumbo a Estados Unidos para conseguir la segunda estrella para España.