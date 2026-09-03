Este será el país invitado a las Fiestas del Pilar 2026 en Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este jueves en un encuentro con la comunidad venezolana de Zaragoza que Venezuela será el país invitado de las Fiestas del Pilar 2026. La capital aragonesa rendirá así homenaje al pueblo venezolano, a su riqueza cultural y a la resiliencia demostrada ante las dificultades que ha atravesado durante los últimos años y, especialmente, tras los terremotos que han golpeado recientemente al país.

Con esta distinción, Venezuela se convertirá en uno de los grandes protagonistas de las próximas Fiestas del Pilar. El momento central de su participación tendrá lugar durante la Ofrenda de Flores del 12 de octubre, cuando la bandera floral venezolana ocupará un espacio destacado en el manto de la Virgen del Pilar.

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja ya junto a la comunidad venezolana para definir su participación en las Fiestas del Pilar y diseñar propuestas que permitan acercar a zaragozanos y visitantes las tradiciones, la música, el folclore y la diversidad cultural del país iberoamericano. En este marco, el próximo 14 de octubre, a las 20.30 horas, el escenario Ámbar Fuente de Goya acogerá el concierto de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Díez, dirigida por Manuel Jurado.

La formación nació en 2019 por iniciativa de Manuel Jurado, músico venezolano afincado en España desde hace ocho años, quien decidió bautizarla en homenaje al emblemático artista Carlos Cruz-Díez. Creada inicialmente para reunir a músicos venezolanos residentes en España, la agrupación ha evolucionado hasta convertirse en una orquesta sinfónica iberoamericana abierta a intérpretes de diferentes procedencias.

Manuel Jurado es un director de orquesta venezolano de proyección internacional, formado en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y discípulo del maestro José Antonio Abreu. A lo largo de su trayectoria ha dirigido en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York y ha desarrollado proyectos en Europa y América. En España alcanzó una notable proyección como finalista de "Got Talent España" al frente de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Díez. Fundador también de Iberoartes, Jurado combina la excelencia artística con un firme compromiso social y concibe la música como una herramienta de integración, formación y creación de oportunidades.

La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Díez se ha consolidado como un proyecto artístico de integración y difusión de la cultura iberoamericana. Entre los principales hitos de su trayectoria figuran su actuación ante el papa, su participación en un evento celebrado en el estadio Santiago Bernabéu ante más de 80.000 personas y su llegada a la final de "Got Talent España", convirtiéndose en la primera orquesta sinfónica en lograrlo. También ha formado parte de "Malinche Sinfónico", junto a Nacho Cano, y ha compartido escenario con artistas como David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges. Actualmente desarrolla su crecimiento artístico, social y formativo desde el centro cultural Iberoartes.

Previamente, a las 17.00 horas, el escenario Denominación de Origen Hispanidad en la plaza del Pilar acogerá una muestra de folclore venezolano.

Más de 6.000 venezolanos en Zaragoza

La designación de Venezuela quiere ser también una muestra de cercanía hacia las miles de personas venezolanas que han establecido su hogar en Zaragoza y que contribuyen diariamente al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad. Según la última publicación municipal 'Cifras de Zaragoza', elaborada con los datos del padrón correspondientes al 1 de enero de 2025, en la ciudad residían 6.032 personas de nacionalidad venezolana, frente a las 4.876 registradas un año antes.

La población venezolana empadronada aumentó, por tanto, en 1.156 personas durante ese periodo, lo que representa un crecimiento cercano al 24%. Venezuela ocupa actualmente el quinto puesto entre las nacionalidades extranjeras con mayor presencia en Zaragoza, reflejo de una comunidad cada vez más numerosa, arraigada y activa en la vida de la ciudad.

La ciudad se vuelca con el país

La elección de Venezuela como país invitado se produce además en un momento especialmente doloroso para su población, después de los terremotos que han causado graves daños personales y materiales y han provocado una importante emergencia humanitaria. Este mismo jueves, el pleno ha aprobado un plan para destinar 56.000 euros a los afectados por la catástrofe.

La designación como país invitado de las Fiestas del Pilar constituye, de este modo, un nuevo gesto de apoyo y reconocimiento hacia un pueblo golpeado por la tragedia, pero caracterizado también por su fortaleza, su capacidad de resistencia y su compromiso con la libertad.

Este vínculo quedó igualmente reflejado el pasado mes de mayo con la entrega del Premio Estrella de Europa 2026 del Ayuntamiento de Zaragoza al político y abogado venezolano Antonio Ledezma. La distinción reconoció su compromiso con los valores democráticos, la defensa del Estado de derecho y su trayectoria en favor de los derechos humanos y las libertades públicas.

Iniciativa desde 2012

La figura del país invitado de las Fiestas del Pilar fue creada en 2012 con Ecuador como primer protagonista. Desde entonces, han recibido esta distinción República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala y Perú. De manera excepcional, en 2022 el reconocimiento recayó en Ucrania, como muestra de solidaridad de Zaragoza ante la invasión y la situación humanitaria que atravesaba el país.

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Con la incorporación de Venezuela, el Ayuntamiento de Zaragoza da continuidad a una iniciativa que permite estrechar los vínculos de la ciudad con los países latinoamericanos, reconocer la aportación de sus comunidades residentes y mostrar, a través de las Fiestas del Pilar, la diversidad cultural y el carácter abierto, acogedor y solidario de Zaragoza.