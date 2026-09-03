SERVICIOS PÚBLICOS
Los trabajadores de limpieza de Zaragoza harán huelga durante el Pilar: la plantilla no llega a un acuerdo con FCC
Los trabajadores de FCC en Zaragoza convocan huelga para las fiestas del Pilar tras el fracaso de las negociaciones de un nuevo convenio colectivo que busca blindar el poder adquisitivo de la plantilla
Tras una negociación de casi dos años los empleados no han podido sacar adelante un nuevo convenio colectivo. Por ese motivo, los trabajadores del servicio de limpieza de Zaragoza, pertenecientes a la empresa concesionaria FCC, harán huelga durante las fiestas del Pilar, tras fracasar las últimas negociaciones reclamando mejoras laborales. El calendario de protestas avanza movilizaciones a partir del 7 de octubre, coincidiendo con las principales jornadas festivas, lo que podría generar múltiples afecciones en una ciudad que está a rebosar durante esos días y que podría dar una imagen sucia, con calles llenas de basura y contenedores desbordando.
Los representantes sindicales también realizarán paros previos y actos de protesta para explicar a la ciudadanía las razones de la huelga decidida tras una larga jornada negociación en el Sama este jueves que no ha fructificado. Son los sindicatos CGT y CCOO los que amparan esta medida de presión.
Según llevan exigiendo desde CGT, el convenio que se quiere firmar tiene por objetivo blindar el poder adquisitivo de la plantilla, evitando pérdidas que ahora se están acumulando tras más de 20 meses negociando. "Hasta ahora todo han sido excusas para negociar u ofertas que no alcanzaban los mínimos exigidos por la plantilla", defienden. Entre otras cuestiones, los representantes de los trabajadores buscan conseguir una reducción de la jornada laboral, la reorganización de las categorías profesionales y acabar con la "precariedad" de los trabajadores con jornada parcial de los fines de semana.
El sindicato también reclama la creación de puestos a jornada completa y una bolsa de empleo por antigüedad en la empresa.
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