'Vuelta al cole' en la Universidad San Jorge: más de 1.300 nuevos estudiantes y nuevo edificio en su campus de Villanueva de Gállego

La Universidad San Jorge arrancará el próximo 8 de septiembre el curso 2026-2027 con más de 1.300 estudiantes de nuevo ingreso y una importante novedad en su campus de Villanueva de Gállego, la apertura del edificio Innova, el octavo de la Universidad, destinado a ampliar los espacios de simulación avanzada y tecnologías inmersivas.

Este curso académico la Universidad recibirá a más de 900 nuevos alumnos de grado, más de 130 que estudiarán un máster universitario, cerca de 80 que cursarán un título propio y casi 200 que comenzarán un título en USJ Sénior.

De esta manera, la Universidad San Jorge supera este curso los 4.100 estudiantes y su alumnado refleja el carácter cada vez más internacional del campus y su capacidad para atraer estudiantes de otras comunidades autónomas.

Actualmente, cuenta con 463 estudiantes internacionales, que representan el 12 % del alumnado, procedentes principalmente de Francia, Italia, Rumanía, Países Bajos, China, Irlanda, Alemania, Dinamarca, México y República de Corea.

Asimismo, 419 estudiantes españoles proceden de fuera de Aragón, lo que supone el 14 % del alumnado nacional. Navarra, La Rioja y el País Vasco continúan siendo los principales lugares de origen de estos estudiantes, seguidos por Castilla y León y Cataluña.

Campus Universidad San Jorge de Zaragoza. / Universidad San Jorge

Un nuevo edificio para impulsar la formación práctica

Una de las principales novedades del curso será el edificio Innova, el octavo del campus universitario. Con una superficie de 1.600 metros cuadrados, se ubica junto a la Facultad de Ciencias de la Salud, y permitirá ampliar los espacios destinados a la simulación avanzada y al uso de tecnologías inmersivas de diversas titulaciones.

El nuevo edificio cuenta con un pabellón integrado en el entorno natural del campus gracias a su cristalera, con espacios luminosos y flexibles destinados a la actividad docente. Dispone de dos niveles adaptados a la topografía del terreno, seis aulas, espacios polivalentes y nuevas áreas para estudiantes orientadas a favorecer metodologías de aprendizaje basadas en la experiencia y la práctica.

La ampliación del campus continuará durante este curso con la construcción de un noveno edificio de 2.600 metros cuadrados, que estará conectado con el Edificio de Estudiantes y la Escuela de Arquitectura y Tecnología. El nuevo espacio, cuya construcción comenzó a finales de 2025, albergará talleres creativos y de fabricación digital, tecnología inteligente, laboratorios de aprendizaje, aulas, despachos y espacios colaborativos para favorecer el trabajo interdisciplinar entre estudiantes y profesores.

A estas infraestructuras se suma la apertura del nuevo Laboratorio de Ciencias Biosanitarias, el quinto de la Facultad de Ciencias de la Salud, destinado al desarrollo de actividades prácticas y técnicas experimentales aplicadas a la formación biosanitaria.

Nuevas titulaciones de posgrado vinculadas a la Inteligencia Artificial

En el ámbito académico, la principal novedad del curso es la puesta en marcha del Máster Universitario en Inteligencia Artificial Aplicada, que inicia su primera edición con el objetivo de formar profesionales capaces de diseñar, desarrollar e implementar soluciones basadas en inteligencia artificial en diferentes sectores.

Esta nueva titulación se suma a la apuesta que la Universidad San Jorge mantiene desde 2023 por la inteligencia artificial, año en el que puso en marcha el único grado en IA en Aragón. Con esta novedad, la Universidad amplía a nueve másteres universitarios su oferta de posgrado.

Además, comenzará la primera edición del Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial: Estrategia, ROI y Gobernanza, dirigido a profesionales de distintos ámbitos que buscan comprender el impacto de esta tecnología en la toma de decisiones y en los procesos de transformación de las organizaciones.

Cursos cero y jornadas de bienvenida para empezar la experiencia universitaria

Curso Cero de la Universidad San Jorge de Zaragoza. / Universidad San Jorge

Antes del inicio de las clases, la Universidad está desarrollando diferentes cursos de refuerzo dirigidos a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Escuela de Arquitectura y Tecnología con el objetivo de consolidar conocimientos previos y facilitar la incorporación a los estudios universitarios.

Como novedad, el próximo 7 de septiembre se celebrará una jornada específica para los estudiantes de nuevo ingreso con sesiones motivacionales y de orientación. El programa incluirá intervenciones de los vicedecanos de Estudiantes bajo el título «Tu primera clase: vivir la Universidad más allá del aula» y una masterclass sobre motivación y autoliderazgo impartida por Miguel Justribó Ferrer, vicepresidente de Brand & Consumer Journey de Newlink España.

Posteriormente, cada facultad desarrollará la actividad «Emociones, tiempos y mapas para no perderse», en la que estudiantes y antiguos alumnos compartirán sus experiencias y consejos para los primeros meses en la Universidad.

La programación terminará el 8 de septiembre con la tradicional jornada de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso, que podrán conocer a sus compañeros y profesores, así como los servicios académicos, culturales, deportivos, de orientación y apoyo al estudiante disponibles en la Universidad.

Novedades académicas para el curso 2027-2028

La Universidad San Jorge continúa trabajando en la ampliación de su oferta académica para responder a nuevas necesidades de las empresas y de la sociedad. El proceso de admisión para el curso 2027-2028 se abrirá el próximo mes de octubre y estará marcado por varias novedades.

La principal incorporación será el grado en Odontología, que ampliará la oferta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad y reforzará un área académica que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Contará con 30 plazas y una intensa actividad clínica con un enfoque centrado en el paciente.

Otra de las novedades será la implantación del grado en Educación Social, que aumentará la oferta educativa de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, donde ya se imparten los grados en Educación Infantil, Educación Primaria y la doble titulación de ambas enseñanzas. El nuevo grado estará orientado a la formación de profesionales especializados en la intervención socioeducativa, la inclusión social y el desarrollo comunitario.

Asimismo, la Universidad incorporará la modalidad dual al grado en Periodismo, una titulación pionera en Aragón, presente en la USJ desde el curso 2005-2006. Esta modalidad permitirá que el alumnado combine la formación académica con experiencia profesional en medios de comunicación, empresas e instituciones colaboradoras. A partir del tercer curso, los estudiantes participarán activamente en proyectos periodísticos reales y se integrarán en redacciones, departamentos de comunicación, agencias y otras entidades del sector bajo una doble supervisión académica y profesional.

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Con estas incorporaciones, la Universidad San Jorge continúa desarrollando una oferta académica orientada a responder a los cambios del entorno profesional, con especial atención a ámbitos como las ciencias de la salud, la educación, la comunicación y la transformación tecnológica.