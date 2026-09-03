Zaragoza destinará 56.000 euros a los afectados por los terremotos en Venezuela pese a la abstención de Vox

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado conceder más de 56.000 euros en ayudas para los damnificados por los terremotos del centro-norte Venezuela el pasado 24 de junio. Los dos potentes y consecutivos terremotos con magnitudes de 7.2 y 7.5 tuvieron su epicentro cerca de localidades de Morón y Yumare, en los estados Carabobo y Yaracuy, al oeste de Caracas. La Guaira y el área metropolitana de Caracas siguen siendo el principal foco afectado y la amenaza sísmica se mantiene activa con registros de movimientos concentrados frente a La Guaira.

Una de las subvenciones directas, que ha contado con el apoyo del PP, PSOE, ZeC y la concejal no adscrita, además de la abstención de Vox, tiene una cuantía de 6.030,40 euros para la entidad Juan Ciudad ONG Aragón para el proyecto 'Programa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial para Niñas y Niños Adolescentes afectados por los terremotos de Caracas'.

La otra subvención directa y también excepcional por razones de interés humanitario asciende a 50.000 euros en favor de Cáritas Diocesana de Zaragoza para el proyecto 'Apoyo a la estabilización de las condiciones de vida y la recuperación temprana de la población afectada por los terremotos de Venezuela'. Este expediente ha contado con los votos a favor del PP, PSOE, ZeC y concejal no adscrita, mientras que Vox también se ha abstenido.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza, ha anunciado que se aportarán otros 20.000 euros a través de un convenio con la Fundación Ibercaja que ha habilitado una cuenta para recaudar dinero para esta situación. Así, el total de la aportación de Zaragoza será 80.000 euros y en este pleno se han aprobado los 60.000 que corresponden a estos dos expedientes.

Mendoza ha comentado que Zaragoza es un "referente" para la amplia comunidad latina que vive en nuestra ciudad y, ha explicado que se aprueba ahora atendiendo a la petición de las asociaciones de venezolanos que solicitaron esperar un tiempo para que la ayuda de la ciudad se destinase a la fase de la reconstrucción.

"Indefendible"

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha aplaudido esta aprobación porque son "proyectos bien orientados, bien dimensionados y canalizados a través de entidades con experiencia acreditada sobre el terreno". Ha opinado que una abstención a ayudas de estas características y con un pueblo hermano como el venezolano es "incomprensible e indefendible", ha comentado en referencia a Vox. "Es lo mínimo que debemos hacer con quienes hoy siguen reconstruyendo su vida entre los escombros", ha abundado Gaspar.

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha precisado que su apoyo a estas ayudas "en ningún caso puede entenderse como un apoyo a las políticas de cooperación de este Gobierno que, por mucho que nos intenten vender la moto, no dejan de ser una verdadera vergüenza" y también ha calificado de "vergonzosa" la abstención de Vox.

Ha lamentado que el PP firmara en 2017 el Pacto por la Cooperación al Desarrollo, por el que se comprometían a que este ayuntamiento destinara el 0,7 del presupuesto municipal a políticas de cooperación, para destinar en la actualidad el 0,04 del presupuesto municipal a políticas de cooperación.

"Una verdadera vergüenza, eso es lo que vale su palabra" les ha dicho al PP para recordar que en 2019 el Ayuntamiento de Zaragoza destinaba 3,7 millones a políticas de cooperación, el 0,5 del presupuesto municipal, y en la actualidad apenas llega a los 400.000 euros, que es el 0,04 del presupuesto municipal que alcanza los 1.039 millones. "A mayor presupuesto menor es la solidaridad y mayor es también la vergüenza", ha resumido Domínguez.

Monitorizar las ayudas

El concejal del grupo municipal de Vox, David Flores, ha explicado que un ayuntamiento es "depositario, gestor y administrador del dinero de los ciudadanos", en este caso de los zaragozanos, y cualquier acción que haga "tiene que revertir directa o indirectamente en el beneficio de los ciudadanos".

Tras señalar que a Vox le parece "muy bien" la cooperación del desarrollo y "hay que hacerla", ha puntualizado que es competencia del Gobierno de España, en concreto la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, que "para eso existe" y "no solo porque tenga las competencias, que también, sino porque tiene los medios y los recursos para asegurar que sirven al propósito para el que se envían". Flores ha apostillado que en Zaragoza hay "cientos de personas que mal viven en la calle, duermen al raso o en chabolas" y a escasos metros del ayuntamiento hay gente viviendo en edificios que amenazan ruina.

El concejal del PSOE, Paco Galán, ha observado que en este asunto "casi todos" los grupos están de acuerdo, salvo la "ultraderecha" de la que ha cuestionado su intenciones que tienen que ver con la deshumanización del sufrimiento de personas que están expuestas, no solamente a que la tierra tiemble, sino a todas las catástrofes que pueden estar vinculadas directamente con un fenómeno que niegan, como el cambio climático".

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Ha recordado que elayuntamiento también ayudó a Marruecos tras el terremoto de 2023 porque "las catástrofes no tienen que ver con las fronteras, sino con estar en un lugar expuesto a cualquier situación". En el caso de Zaragoza, aunque no es un lugar de terremotos, puede ser de riadas o de que caiga una fuerte tormenta como la que afectó al barranco de la Muerte.