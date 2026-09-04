Dónde aparcar gratis cerca del Vive Latino 2026 en Zaragoza

El Vive Latino ya arranca en el recinto de la Expo de Zaragoza. En su quinta edición, en el festival van a participar este viernes y sábado 33 artistas de España y Latinoamérica. Se prevé una gran afluencia de público y, de hecho, se roza el 'sold-out' en las horas previas. Esto implica que pueda haber problemas en los desplazamientos hasta el recinto donde se lleva a cabo el Vive Latino.

Si eres de los que prefiere evitar la aglomeración que puede causarse en los transportes públicos o ir andando tampoco es una opción y, por tanto, vas a utilizar el coche para acercarte, aquí tienes algunos parkings cercanos donde poder aparcar tu vehículo de forma gratuita. Hay que tener en cuenta que si mucha gente piensa lo mismo puede que los accesos acaben saturados, causando atascos y filas sobre todo al final de la jornada e incluso estos espacios terminen estando llenos.

Dónde aparcar gratis cerca del Vive Latino 2026

Al celebrarse en el recinto de la Expo de Zaragoza se pueden aprovechar las infraestructuras que se utilizaron para la exposición de 2008 incluidas las largas explanadas destinadas para aparcar los coches. Es el caso del Parkin Norte de la Torre del Agua, en la Avenida de Ranillas. Este es el más cercano al lugar donde se celebra el festival.

Por su parte, al otro lado del río, está el Parking Sur, cerca de la Estación Zaragoza-Delicias. La distancia tampoco es especialmente larga, si se estaciona en esta zona tan solo será necesario cruzar el puente del Tercer Milenio para llegar al Vive Latino.

Vista general del recinto Expo desde la azotea de la Torre del Agua de Zaragoza. / Josema Molina

La alternativa de pago

Existe otra alternativa, pero es de pago. Se trata del parking subterráneo de la expo. Se encuentra en el propio recinto del Vive Latino, en la zona de Expo Empresarial. Se sitúa junto a la Avenida de Ranillas y la zona de la Torre del Agua y el Palacio de Congresos y sus tarifas son: el precio por minuto es de 0,034 €, por hora de 2,05 € y la tarifa máxima por 24 horas (día completo) es 5,85 €.

Más allá de estos espacios destinados para estacionar, se puede probar suerte e intentar aparcar en las calles y avenidas cercanas al recinto, aunque si habitualmente puede resultar complicado, con un evento de esta magnitud como el Vive Latino todavía más.

Cómo llegar al Vive Latino Zaragoza en transporte público

Si, por el contrario, se prefiere ir en transporte público son múltiples las opciones dependiendo desde donde se vaya a ir. Puedes utilizar las líneas 23, 34, 42, Ci1 y Ci2, con paradas y trayectos cercanos al festival, además estas líneas se refuerzan para este evento. También se pone a disposición una lanzadera especial. La ES7, que conecta el Paseo María Agustín nº. 7 con la Pasarela del Voluntariado. Esta línea especial tendrá una frecuencia esperada de 15 minutos entre las 20:30 y las 22:30 horas y de 4-5 minutos entre las 23:30 y las 5:41 horas.

El tranvía también puede servir para acercarse, por eso el servicio se reforzará en ambos sentidos y estará en circulación toda la noche. Se prolongará el servicio de 00:00 h hasta las 01:30 h, con frecuencia de 15 minutos; y de 01:30 h a 05:00 h a 20 minutos de frecuencia, aproximadamente.