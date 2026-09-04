Dónde cenar barato durante el Vive Latino de Zaragoza: bares y restaurantes cerca de la Expo

Con el inminente arranque de la quinta edición del Vive Latino a apenas unas horas, son muchos los asistentes que terminan de planificar lo que van a hacer durante estas dos jornadas de música. Más allá de los artistas que ver, cómo llegar o dónde aparcar, otra de las cuestiones que puede aparecer es la cena porque no se puede entrar comida de fuera al recinto.

En el Vive Latino existen numerosas opciones gastronómicas para cenar en el propio festival. La propuesta del festival es amplia y trae sabores tanto de España como de otros países latinoamericanos. Desde ternasco de Aragón o pizzas, hasta arepas, tacos o ceviche. Ahora bien, es conocido que los precios en ocasiones en estos festivales pueden no ser del todo asequibles.

¿Se puede entrar y salir del Vive Latino?

Como alternativa están los bares de la zona. Es verdad que en el recinto de la Expo no hay muchas propuestas gastronómicas, pero a unos escasos 10-15 minutos andando se puede llegar a los bares y restaurantes del barrio del Actur. Antes cabe destacar que, según la web del propio Vive Latino, "se puede salir y volver a entrar al recinto un máximo de una vez. El horario de salida permitido será desde las 17:00 h hasta las 21:00, pudiendo entrar nuevamente cuando se quiera mientras dure el festival. Del mismo modo, a partir de las 21.00 h se podrá salir, pero no volver a entrar".

Cerca de la expo, antes de hablar de lugares de la parte más cercana del Actur, está el Restaurante del Minigolf de Zaragoza, en el Kiosco Fluvi, en él, ubicado en el parque del Agua, se pueden encontrar tanto raciones más clásicas como patatas bravas o calamares hasta platos más selectos como arroces o parrilladas. Como si se va al Vive latino lo que se busca es cenar rápido también puede ser un lugar interesante, ya que ofrecen bocadillos y pizzas.

Bares y restaurantes del Actur

Ya por la zona del Actur, hay numerosos bares y restaurantes donde poder tomar algo rápido para llenar el estómago durante el festival. Uno de los últimos restaurantes abiertos es La Scarpetta. El establecimiento subió la persiana este mismo verano en la calle de María Pardo Bazán número 5. Su especialidad son las pizzas napolitanas con pequeños retoques modernos en sus ingredientes, además de una gran variedad de pastas.

Siguiendo con los platos italianos, en la calle Clara Campoamor, también cerca del recinto, hay un restaurante de cadena La Tagliatella. Otra opción es el bar Las Valkirias en la misma calle que el restaurante italiano. El negocio ofrece tanto raciones como tapas, además de menús. Por lo que puede ser una buena opción rápida para cenar antes del Vive Latino.

En esa misma línea está el restaurante Boca Boca que destaca por sus hamburguesas (calle Gertrudis Gómez de Avellaneda, 23) o el Bar La Terrazica con una amplía oferta de bocadillos y sándwiches a precios asequibles combinada con arepas y cachapas.

Gran Casa, la alternativa más asequible

Una de las alternativas más asequibles es acercarse al centro comercial Gran Casa. Ahí en su planta dedicada a la restauración se encuentran puestos de numerosas marcas de comida rápida donde coger cualquier plato para llevar y así comérselo de camino mientras se vuelve al Vive Latino. KFC, Burger King, MCDonald's, Pomodoro, kebabs o bocadillos son algunas de las opciones en la galería comercial que está a 15 minutos de la Expo.

Imagen de archivo del interior del Gran Casa / JAIME GALINDO

Estas son solo algunas de las opciones, pero en la zona de Gran Casa, en sus calles de los alrededores hay numerosas alternativas más, desde restaurantes algo más selectos hasta bares de tapas y bocadillos.