El barrio de Zaragoza en plena transformación celebra sus fiestas populares con paella, rock andaluz y recortes de cabezudos: "Vamos a tope"

Entre finales de agosto y principios de septiembre con el fin de las fiestas de los pueblos y la vuelta a Zaragoza para muchos, llegan las fiestas de los barrios. Las Fuentes, San José, Delicias, Casablanca entre otros viven sus celebraciones. Es el caso también del barrio del Oliver que celebrará sus fiestas del 10 al 13 de septiembre.

Todo el distrito se encontrará sumido en estas celebraciones, aunque el grueso de las actividades previstas en el programa de fiestas se celebraran en el parque del Oeste, en el recinto ferial y en la carpa de fiestas. Las fiestas como tal se iniciaran el viernes 11 con el pregón a cargo de Camisetas Verdes ¡Los del barrio!, pero el jueves 10 ya encontramos las primeras actividades: la inauguración de la carpa y del recinto ferial y la celebración de los carretones infantiles.

Viernes 11, inicio oficial de las fiestas

Al día siguiente tras el pregón y con las fiestas recién empezadas, se celebrará el gran pasacalles y el encuentro con los cabezudos. Este evento inaugural contará con el DJ Testa para amenizarlo y con comparsas de cabezudos invitadas como son las de los barrios de Valdefierro, Actur y Casablanca.

Dos actividades culturales pondrán cierre a la primera jornada oficial de fiestas. Por un lado, la presentación editorial del libro 'La montaña de las lágrimas de cristal' de Manuel Antonio Navasccuez, en la Biblioteca Municipal Vientos del Pueblo, Centro Cívico Oliver. Por otro, la actuación musical del Trío Tal Kual en la carpa de fiestas. Un conjunto dedicado a amenizar todo tipo de eventos con canciones de los 80, los 90, los 2000 e incluso temas actuales.

Las actividades programadas para el sábado 12

El sábado 12 de septiembre, las celebraciones continuarán con un taller de látigos y una exposición de cabezudos por la mañana, un evento de zumba y el baile regional de gigantes y dulzaineros. A las 14:30 se llevará a cabo la paella popular en la carpa de fiestas. Para la sobremesa habrá café-concierto del Dúo Kelale.

Ya entrada la tarde, a las 18:30, se dará una salida de cabezudos con la charanga Espartanos. El recorrido inicia en el C.F. Escalerillas y tendrá dos paradas. Una en el Bar Route 12 y la otra en el Bar El Faro. La noche terminará con la actuación de Malaje, banda de versiones de artistas como El Barrio, Estopa, Andy y Lucas, El Arrebato, Camela, Los Chichos... Mezclando así rock y flamenco.

Domingo 13, último día de fiestas

El último día de fiestas, el domingo 13, los cabezudos serán los protagonistas. Por la mañana saldrán los cabezudos veteranos, por la tarde se dará un recorrido como tal de cabezudos y por la noche se celebrara el primer certamen de recortes de cabezudos.

Además, el último día habrá espectáculos tanto para niños con el espectáculo '¡La cocinera del tiempo!', como para los adultos con el otro show: 'Cosas de nuestro barrio'. El domingo, también se podrá disfrutar de vermut y tapa a precio popular en la carpa y las fiestas llegarán a su fin con la traca de fin de fiestas en el parque del Oeste.