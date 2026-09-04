Ya se conoce a los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026

El cuerpo de bomberos y los efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza serán los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2026. Después del peor verano de la historia de Aragón en materia de incendios forestales, en el que los efectivos del consistorio zaragozano han contribuido a la extinción de los siniestros forestales dentro del operativo coordinado por el 112 Aragón, la alcaldesa de la capital Natalia Chueca, ha querido agradecer su labor invitándoles a que suban al balcón del ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de la ciudad.

Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, a través de un mensaje en las redes sociales, donde ha solicitado a los equipos de intervención del consistorio que sean los encargados de inaugurar los festejos el próximo sábado 10 de octubre. Sucederán a los tres representantes del mundo del cine, Paula Ortiz, Javier Macipe y Pilar Palomero, que, el año pasado, se encargaron de dar el pregón en la ciudad.

El verano ha sido especialmente intenso para el operativo de extinción de incendios de todo Aragón. Durante el fuego que asoló el corazón del reino de los Mallos y la Jacetania, un efectivo del operativo de extinción de la Unidad Militar de Emergencias falleció al volcar la autobomba en la que se desplazaba. Además, un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza también murió en un voraz incendio desatado en un taller de Calatorao, junto a un trabajador de la empresa, en la tarde del pasado 18 de agosto.

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En agradecimiento al trabajo del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, y también de los efectivos de Protección Civil que dependen del consistorio zaragozano, la alcaldesa de la capital ha querido trasladar en persona la decisión del Gobierno municipal, con el que busca que ese agradecimiento se haga extensivo a toda la ciudadanía el próximo 10 de octubre. "Este año, me gustaría que las palabras que escuchen los zaragozanos sean las de los Bomberos como pregoneros. Quiero pediros que seáis pregoneros", ha trasladado Natalia Chueca a los responsables del cuerpo desde uno de los parques de bomberos de la ciudad.