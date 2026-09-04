Contratan una empresa de seguridad privada para evitar que se vandalice el Parque de Atracciones de Zaragoza mientras se complica su reapertura

Las puertas del Parque de Atracciones de Zaragoza siguen cerradas desde que su histórica gestora, la sociedad que lideraba Jesús Morte, entrase en concurso de acreedores y decidiese no abrir durante esta temporada, en la que tan solo ha dado servicios de comuniones que tenía contratadas de antemano y que concluyeron el pasado 6 de junio. Una situación que, a expensas de su resolución definitiva, que sigue demorándose, ha provocado que la que será la futura adjudicataria, Moncayo Leisure, haya contratado una empresa de seguridad privada para evitar que el recinto, ya de por si deteriorado por su abandono, sea vandalizado.

En ese sentido, la intención pasaba (y pasa, a día de hoy) por lograr una reapertura parcial que llegue en las próximas Fiestas del Pilar. Concretamente, para la OktoberFest, uno de los eventos más rentables para el complejo de ocio zaragozano. La idea del grupo argentino Fenix Entertainment, que tendrá el control total de Moncayo Leisure, era salvar parte del año con algunos eventos y con en torno al 50% de las atracciones operativas, aunque ya no se puede descartar que, por lo menos esta segunda parte, no pueda llevarse a cabo este 2026.

El motivo no es otro que los plazos judiciales. PAZ SA, la empresa de Morte, entró en preconcurso de acreedores a principios de año, lo que llevó a su nuevo socio argentino, Fenix, a tomar las riendas del Parque de Atracciones en febrero y marzo. El ayuntamiento prorrogó forzosamente la concesión a Morte, para salvar las comuniones mientras se resolvían las diferencias entre las dos empresas que conforman Moncayo Leisure (Fenix al 80% y PAZ al 20%).

Tras meses de negociaciones y de idas y venidas, en julio el grupo argentino alcanzó un acuerdo con el administrador concursal de las empresas de Morte (Alfredo Sánchez Rubio, de Brexia Legal), valorado en 1,4 millones de euros, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. De ellos, 700.000 servirían para adquirir a PAZ SA, que está ya en liquidación, tanto sus activos en el complejo de ocio (atracciones, cocinas, mobiliario de oficina, etc.) como su 20% en Moncayo Leisure; entre 300.000 y 350.000 euros se dedicarían a la puesta a punto de las ferias; y en torno a 400.000 euros serían para subrogar a la plantilla, a excepción de sus directivos, que sigue en erte hasta finales de septiembre.

Estado del Parque de Atracciones de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

El problema radica en que agosto es un mes inhábil jurídicamente, por lo que el Juzgado de lo Mercantil todavía no ha podido ratificar dicho acuerdo entre la administración concursal y el grupo Fenix. Será la próxima semana cuando estos pasos se reactiven y, una vez todo se firme, el consistorio entregará las llaves del Parque de Atracciones a su nuevo gestor, Moncayo Leisure, participado ya únicamente por los inversores argentinos.

Retrasos

Estos plazos han sido el principal contratiempo, valga la redundancia, de las últimas semanas. El ayuntamiento estaba por la labor de que Fenix asumiese ya las riendas en agosto, mientras la negociación se remataba, pero desde Buenos Aires no querían dar ningún paso sin tener todas las garantías jurídicas de que su acuerdo con la administración concursal de los Morte quedase plasmado negro sobre blanco.

Así las cosas, si no ocurren nuevos imprevistos, Moncayo Leisure (es decir, Fenix Entertainment) recibirá las llaves, ahora sí, a mediados de este septiembre, por lo que deberá trabajar a contrarreloj si quiere llegar a la OktoberFest, con la puesta a punto de las atracciones como un hito mucho más complejo.

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En noviembre deberá presentar el diseño definitivo del futuro Parque de Atracciones, en el que invertirá 15 millones de euros para su modernización, con el objetivo de empezar las obras antes de que acabe el año. Y a partir de marzo de 2027, la nueva temporada coincidirá con estos trabajos, con los que convivirá, así como con las actuaciones exteriores que ejecutará el Ayuntamiento de Zaragoza por algo más de 4 millones de euros.