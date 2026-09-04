Así quedarían las elecciones de 2027 en Zaragoza según el último barómetro municipal: Chueca vuelve a quedarse a las puertas de la absoluta

El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá, por primera vez en su historia, 33 concejales, dos más que la corporación actual. Una vez que el INE confirme que la capital aragonesa ha superado el umbral de los 700.000 habitantes, lo cual sucederá en diciembre, cambiará el tablero y las elecciones del 28 de mayo de 2027 se celebrarán bajo esas nuevas reglas. En la práctica, esto supondrá principalmente que la mayoría absoluta pasará de estar en los 16 ediles actuales a 17. Una suma que el PP de Natalia Chueca rozó en 2023, cuando se quedó con 15 concejales. Y según el último barómetro municipal, publicado este viernes, el próximo año volvería a suceder lo mismo.

En ese sentido, los populares arrasarían en los comicios municipales con un 23,2% de la intención de voto, tomando como base las 2.025 encuestas realizadas entre el 17 de junio y el 17 de julio, dato que le arrojaría 16 ediles. El PSOE, que deberá confirmar próximamente si Lola Ranera repite como candidata o si hay relevo, se quedaría en un 10,6% de intención, recuperando más de un punto respecto al barómetro anterior, correspondiente al segundo semestre de 2025, lo que en cualquier caso sería insuficiente.

Vox sigue rozando el sorpasso, como en anteriores ocasiones, pero no llega a darlo (10%), mientras que Chunta Aragonesista se ratifica como la alternativa de izquierdas con un 4,4%, un auge que viene siendo reflejado desde principios de año, a las puertas de las autonómicas, en las que también dobló su presencia en las Cortes. De hecho, hace tan solo un año, este mismo barómetro daba a los aragonesistas una intención de voto de apenas el 1,4%, tres puntos menos. La suma de ZeC e IU se quedaría en el 2,6% y otras formaciones como Podemos, el PAR o Ciudadanos serían muy residuales, mientras que SALF, el movimiento antisistema de Alvise Pérez, debuta en esta encuesta con un 1,1%.

Excluyendo a los indecisos, que suponen un 33% del total, los votos nulos (1,2%) y a quienes optarían por no ejercer su derecho al voto el próximo 28 de mayo (9,5%), tan solo habría cuatro formaciones que superarían el 5% que marca la Ley d'Hondt: el PP de Natalia Chueca, que obtendría los 16 concejales antes citados; el PSOE, que perdería tres y se quedaría con siete ediles; Vox, que subiría tres (cuatro teniendo en cuenta la marcha de Julio Calvo y la entrada de la tránsfuga Marisa Gaspar), empatando en siete representantes con los socialistas; y Chunta, que volvería con tres al consistorio del que desapareció en 2019. ZeC, que llegó a gobernar entre 2015 y 2019 con Pedro Santisteve, no obtendría representación.

Actual corporación del Ayuntamiento de Zaragoza, este jueves. / Laura Trives

Es decir, Chueca debería volver a apoyarse en los siete concejales de Vox para gobernar, ya que necesitaría al menos un voto para sacar adelante sus propuestas. Por bloques, las derechas sumarían 23 de los 33 concejales y las izquierdas se quedarían con tan solo 10, los siete del PSOE y los tres de CHA. Aunque, si las formaciones a la izquierda del PSOE (CHA, ZeC y Podemos) confluyeran juntas a los comicios, la intención de voto crecería hasta el 7,3%. Si bien no serviría para arrebatar el bastón de mando a Chueca, esta coalición alcanzaría los seis ediles, arrebatándole uno al PP y otro a Vox.

Otras variables

El barómetro municipal analiza, además de la intención de voto, otras variables relacionadas con la política zaragozana. Por primera vez, en este primer semestre de 2026 incluye el grado de conocimiento de las cuatro políticas que lideran a las formaciones con representación en el consistorio. Natalia Chueca lidera el ranking con un 6,43, seguida de la socialista Lola Ranera (4,11), la portavoz de Vox, Eva Torres (2,75) y la líder de Zaragoza en Común, Elena Tomás (2,45).

La socialista Lola Ranera, en el último debate del estado de Zaragoza. / Laura Trives

Mientras, los encuestados dan un 6,15 a la actuación de la alcaldesa en lo que va de legislatura y un 5,85 al equipo de gobierno. El PP, como partido, obtiene un 5,47, nota a la que le siguen el 4,12 que obtiene el PSOE, el 3,79 de Vox y el 3,76 de ZeC. Esto supone que, por primera vez, la formación de extrema derecha no es la peor valorada en un barómetro de este tipo.

Noticias relacionadas

En cuanto al posicionamiento ideológico, las tendencias se mantienen respecto a ediciones anteriores. Tanto quienes se consideran de extrema derecha (11%) como de extrema izquierda (10,9%) suben ligeramente en esta ocasión. Un 24,1% de los encuestados se posicionan en el lado izquierdo del tablero político y un 37% lo hacen en el derecho, reflejando una vez más la derechización de la ciudad que se viene demostrando en los últimos comicios. Un 19,6% se situaría en el centro y otro 19,3% no se posiciona.