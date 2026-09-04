Más espacio para las 'food trucks' y mejores previsiones de empleo: "Para las fiestas del Pilar siempre recurrimos a familiares y amigos"

Todo dependerá del tiempo. Así analizan los hosteleros y empresarios las próximas fiestas del Pilar en Zaragoza, que por cuestiones de calendario este año deja un segundo fin de semana algo huérfano de tirón popular. Cuando falta poco más de un mes para el pregón y un arranque explosivo que irá pegado con la ofrenda de flores, empresarios y hosteleros ya preparan sus negocios para atender el caudal de visitantes. Las cifras del pasado año hablaban de un total de 2.686.719 participaciones acumuladas en los actos recogidos en el programa municipal, una cifra que refleja el seguimiento masivo y sostenido durante todos los días de celebración. Se calcula que los visitantes se dejaron más de 200 euros por persona, logrando una de las cifras más altas de la serie histórica.

El calendario, sin embargo, será en esta ocasión el gran enemigo del negocio en estas fiestas del Pilar si finalmente los días no son tan calurosos como en la pasada edición de las fiestas. Esto hace que el ambiente en las calles sea más desangelado y que algunos escenarios noten la falta de curiosos. Y habría que tener en cuenta que las vacaciones escolares se acaban el día 15, lo que hace que las familias tengan que volver a la rutina antes de tiempo, sobre todo si comienza a refrescar.

El presidente de la asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, José María Marteles, señala, con todo, que el crecimiento de la contratación rondará en el centro de la ciudad el 35% frente a una semana normal. Pero señala que el impacto económico se nota en toda la ciudad y que la gran mayoría de los negocios especializados en comidas y en aperitivos necesita reforzar la plantilla, estimando un crecimiento del 20% en los barrios. "Para las fiestas del Pilar siempre recurrimos a familiares y amigos", indica, al asumir que la falta de mano de obra y de preparación en el sector complica este proceso.

La hostelería zaragozana confía también este año en el nuevo contrato de la plaza de toros, que promete un cartel de más interés que en las últimas décadas. Esto supondrá un espaldarazo para los bares del entorno de la calle Pignatelli. "En otras ubicaciones aún no se conocen las actuaciones y hace difícil elaborar previsiones", asegura.

Imagen de archivo de la Oktober Fest de Valdespartera. / Jaime Galindo

En cuanto a los salarios, señala que estos dependen de las negociaciones propias de cada negocio, sobre todo dependiendo de las horas en las que están abiertos. El convenio colectivo de la hostelería en Zaragoza, vigente hasta este año, establece que el salario mínimo para un camarero a jornada completa (también hay distintos niveles según la responsabilidad) suele rondar los 1.200 euros netos al mes, aunque en fechas señaladas como el Pilar los contratos suelen ser a tiempo parcial e incluyen un mayor volumen de horas extra al habitual que, según Marteles, se pagan significativamente por encima de lo marcado.

Más allá de las necesidades laborales de la hostelería, el recinto ferial de Valdespartera es otro de los espacios de atención durante los festejos pilaristas. Ahí se ubican las ferias, la OktoberFest y, sobre todo, el Espacio Zity, que copa las noches y atrae a un público especialmente joven a sus conciertos y verbenas, así como a sus carpas gastronómicas. El año pasado el recinto fue capaz de reunir a 239.000 personas, con gran éxito de aforo en todas sus jornadas, algo que no logran ni los grandes festivales. El montaje comenzará la próxima semana y con el movimiento de carpas, barras y equipos de sonido la ciudad entrará de lleno en el ambiente prefiestas.

La puesta en marcha del recinto requiere la contratación directa de 80 profesionales, incluyendo montadores, técnicos de iluminación y sonido, y encargados de barra. Sin embargo, esta plantilla aumenta drásticamente durante las fiestas del Pilar, alcanzando cerca de 700 empleados diarios que cubren áreas como hostelería, seguridad y atención médica.

Solicitudes de empleo

En la fiesta de la cerveza las previsiones también son positivas, pues desde la organización destacan que la propuesta se ha consolidado a lo largo de las décadas como si fuera un acto de obligada asistencia para muchos grupos de amigos y familias. Las previsiones de ocupación también son optimistas, aunque todavía no han salido a la venta las entradas y muchos de los días el acceso es gratuito. Para su funcionamiento hacen falta entre 60 y 70 trabajadores según la organización.

Las ‘foodtrucks’ del parque de San Pablo, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

El grueso de estas concentraciones para los espacios de Valdespartera se concentrarán los días 9 y 10 de septiembre, cuando se generen las grandes colas en el paseo Echegaray y Caballero con todos los aspirantes (más de 2.500) personas que llevarán de forma presencial sus solicitudes de empleo. Desde la firma Bares y detalles, que se encargan de gestionar el grueso de los trabajadores, destacan que una buena parte de las personas que optan por estos puestos repiten de años anteriores.

Por otra parte, estas fiestas del Pilar de Zaragoza, aunque pendientes del tiempo, también ofrecen espacios en expansión. Uno de ellos es el espacio de food trucksque se encuentra en el parque de San Pablo. El responsable de este emplazamiento, Daniel Bruna, adelanta que este año se pasará de 22 a 26 espacios para ofrecer hamburguesas y diversas comidas y evitar las grandes colas que se forman habitualmente. Además adelantan que el recinto disponible para los usuarios crecerá en dirección a la zona ajardinada, permitiendo ganar comodidad a los visitantes. Este espacio, en el que se combinan actuaciones gratuitas con conciertos y otras actividades de animación se ha consolidado en los últimos tiempos como una alternativa cercana al centro a la gran programación musical del antiguo recinto de las peñas.