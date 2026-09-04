Fiestas del Pilar de Zaragoza: ¿Cuántos artistas callejeros se verán durante los festejos?

Las fiestas del Pilar en Zaragoza en este mes de octubre volverán a mostrar calles sin casi artistas callejeros o vendedores ambulantes. El consistorio ha dispuesto de nuevo que las licencias concedidas para actuar en las distintas zonas de la ciudad permanezcan activas a lo largo de todo el año, finalizando su validez el 31 de diciembre e incluyendo dentro de dicho plazo la celebración de la gran semana festiva, por lo que no se notará un aumento de la oferta. Es el segundo año consecutivo en el que en la ciudad se mantienen las licencias anuales y no se crean plazas específicas para el periodo de festividades. De este modo, el ambiente en las calles volverá a quedar huérfano del ambiente que creaban los comerciantes ocasionales que ofrecían trenzas, caricaturas u otro tipo de servicios.

Asimismo, la regulación contempla la exclusión explícita de la plaza del Pilar como espacio autorizados para estas representaciones. Esta decisión responde a la consideración del lugar como un entorno emblemático, caracterizado por su valor histórico, artístico y su especial vinculación religiosa.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha otorgado este año un total de 88 licencias de las 91 ofertadas para artistas y músicos callejeros, un conjunto de consentimientos que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre. Ante una demanda de 102 solicitudes, se celebró por primera vez un sorteo público para resolver empates. Estos permisos permitirán la actividad cultural durante todo el periodo festivo y el resto del año en tres zonas delimitadas de la ciudad.

En cuanto a la distribución por sectores, la zona en la que se encuentran el paseo Independencia y el Casco Histórico cuenta con 27 licencias concedidas (veinte para músicos y siete para artistas). Por su parte, la zona dos, que abarca el resto de plazas, parques y calles de la ciudad, suma 55 autorizaciones. Finalmente, la zona tres, vinculada a la animación de los mercadillos semanales, dispone de las seis licencias restantes.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza está pendiente de la autorización a los vendedores de globos y otros comerciantes ambulantes que le dan ambiente a las calles. La segunda quincena de septiembre se abrirán las licencias para adjudicar 90 plazas a través de Zaragoza Cultural.