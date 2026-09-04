¿Te gusta el Bizi Zaragoza? El ayuntamiento lanza una encuesta para testar la satisfacción ciudadana

Los usuarios del servicio Bizi Zaragoza podrán participar en la encuesta que, este próximo lunes 7 de septiembre, abrirá el Ayuntamiento de Zaragoza para conocer la experiencia y las impresiones acerca de este sistema de movilidad compartida. A través de la aplicación móvil, tendrán a su disposición un listado de preguntas para contestar de forma anonimizada y que servirán al consistorio para valorar la introducción de mejoras en los próximos ejercicios.

Esta interacción con la ciudadanía, que viene contemplada en el pliego de condiciones, permanecerá abierta hasta que haya participado un porcentaje representativo de los alrededor de 140.000 clientes de Bizi Zaragoza. La consulta se compone de 46 preguntas divididas en dos bloques, uno de 30 como cuestionario básico y se completa con una segunda parte en la que los usuarios pueden ampliar sus opiniones sobre este servicio con otros 16 planteamientos.

Durante el recorrido por las distintas consultas, los participantes se van a encontrar preguntas de respuesta abierta, preguntas de elección entre opciones cerradas y de valoración numérica en una escala del 1 al 10. Las preguntas se dividen en en siete bloques: perfil de uso, acceso y disponibilidad, calidad del servicio, seguridad y comodidad, impacto y valor percibido, satisfacción global y un último bloque de ampliación voluntaria en el que se tratarán diversos aspectos.

En concreto, se basan en asuntos como la valoración del servicio Bizi, la frecuencia de uso y motivo de su uso, distancias de uso y horarios, dotación de bicicletas y estaciones, seguridad en el uso de estos vehículos, intermodalidad, beneficios de optar por ella, En la encuesta extendida, además, se plantean cuestiones como posibles fallos del vehículo u otros, evolución del servicio en general, seguridad vial, de la convivencia de tráfico y de la propia Bizi y sus carriles.

Novedades

La modernización que trajo consigo el cambio de modelo hacia un servicio más tecnológico, sostenible y cómodo de la bici pública ha implantado una fórmula adecuada a la realidad actual. Además, se trata de un sistema en constante evolución y que, a través de la participación ciudadana, también aspira a seguir incorporando cambios que lo mantengan como una modalidad de referencia para los zaragozanos.

La concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, este viernes en rueda de prensa. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

De hecho, Bizi Zaragoza ha seguido avanzando desde su puesta en marcha con novedades como la expansión por los distritos de la ciudad, la intensificación del trabajo en el taller, la implantación de los 10 minutos adicionales para poder anclar la bici en otra estación si la elegida está llena o la colaboración con la Policía Local para detectar usos fraudulentos.

Además, desde mediados de agosto se están colocando una nueva rueda con mejoras en el dibujo, altura y anchura, así como la referencia de una marca que indica el momento de cambiarla. A través de los datos que se han ido generando en 2025, está en desarrollo un aviso de la app que permite comunicar una estimación de cuánto puede tardar la estación en generar un hueco o cuándo llegará una bici. El próximo año está previsto que se sumen otras 600 bicicletas al sistema.

Relación con la ciudadanía

El nuevo Bizi ha incorporado atención multicanal, app, información en tiempo real, gestión basada en datos, inteligencia artificial para redistribuir bicicletas, comunicación de incidencias, oficina presencial, reclamaciones formalizadas, periodo de gracia ante estaciones llenas y nuevas encuestas anuales.

La vía más habitual es la Oficina de Atención a la Persona Usuaria, a través de la cual se formulan sugerencias, reclamaciones y quejas mediante diferentes canales: cuenta de usuario en la web, aplicación, correo electrónico, correo postal y atención presencial. Actualmente, el canal de atención dispone de correo electrónico, teléfono y atención presencial mediante cita previa. El teléfono 976 116 023 funciona de lunes a viernes laborables de 9:00 a 20:00 horas y existe atención de urgencias durante las 24 horas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene la Oficina de la Bicicleta, dentro del servicio de Movilidad, que se encarga de la implantación, ampliación y planificación de Bizi.y también da respuesta a los ciudadanos que utilizan el Buzón de Quejas y Sugerencias, donde se reciben opiniones y recomendaciones relacionadas con el uso de la bicicleta.

Más de 11 millones de viajes

Los usos durante el pasado 2025 en de Bizi Zaragoza superaron los 11,3 millones de desplazamientos, corroborando que los ciudadanos valoran la bicicleta pública como una alternativa eficaz de movilidad. El primer ejercicio se cerró con más de 62.900 abonos anuales vendidos, 20.000 mensuales y cerca de 29 millones de kilómetros recorridos, con una media superior a 20.900 viajes diarios

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La bicicleta pública pasa a representar el 38% de toda la micromovilidad observada en la ciudad, casi triplicando su peso respecto a abril de 2025 y reduciendo la cuota del patinete eléctrico (VMP). Desde su puesta en funcionamiento, Bizi Zaragoza ha completado 11.354.839 desplazamientos, es decir, una media de 20.953 viajes diarios. La intensidad de uso del sistema continúa situándose entre las más elevadas de España y de Europa. Cada bicicleta realiza una media superior a 10 desplazamientos diarios y su impacto medioambiental se cifró en la reducción de 593.707 kilogramos de dióxido de carbono.