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El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza ya tiene nueva empresa de seguridad tras quebrar la responsable anterior

La compañía que había asumido el relevo de forma temporal ha sido excluida del concurso por incumplir los pliegos

Los jugadores del Real Zaragoza salen al Ibercaja Estadio bajo la bandera del club, esta pretemporada.

Los jugadores del Real Zaragoza salen al Ibercaja Estadio bajo la bandera del club, esta pretemporada. / Miguel Ángel Gracia

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Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

La empresa Compañía de Vigilancia Aragonesa SL será la nueva responsable de la seguridad tanto del Ibercaja Estadio, hogar provisional del Real Zaragoza mientras duren las obras de La Romareda, como de su entorno. Lo hará a partir de octubre y con una duración de un año, aunque esta es prorrogable por seis meses más si se dan las condiciones. Esto es, si surgen imprevistos en la reconstrucción de La Romareda, cuya inauguración está prevista para agosto de 2027 pero que tiene las espaldas cubiertas con el campo modular del Actur hasta 2030.

La compañía en cuestión ha ofertado 575.262,27 euros (IVA incluido), un precio muy similar al que servía de base para la licitación, y una bolsa de 51 vigilantes, en un contrato que, por sus condicionantes, ha sido de todo menos rutinario. Y es que esta adjudicación viene obligada por las circunstancias, ya que la anterior responsable, Security Services Kuo SL, quebró el pasado mes de julio, lo cual provocó que la sociedad Nueva Romareda tuviese que convocar un nuevo concurso. El contrato anterior estaba valorado en 653.385,60 euros y tenía una vigencia de dos años, cumpliéndose por tanto tan solo el primero de ellos.

Pero lo rocambolesco de esta situación sobrevenida no acaba aquí. Ante la quiebra de la anterior responsable, Nueva Romareda se vio obligada a adjudicar un contrato de urgencia a la empresa Alerta y Soluciones de Seguridad SL, encargada de velar por la seguridad del Ibercaja Estadio desde el pasado 1 de agosto, tarea valorada en más de 117.000 euros y que seguirá ostentando hasta el próximo 11 de octubre.

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En ese sentido, esta misma empresa también había pujado por quedarse el nuevo contrato, rivalizando únicamente con la nueva adjudicataria, Compañía de Vigilancia Aragonesa SL. Sin embargo, su oferta, que era algo más baja (en torno a 441.000 euros) ha sido excluida por la mesa de contratación por superar el precio máximo en dos apartados, con lo cual la resolución, llevada a cabo este jueves, ha sido la de otorgar el contrato a la otra propuesta presentada.

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