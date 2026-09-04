Las obras en Zaragoza aumentan la preocupación de los ciudadanos con el transporte público: esto dice el último barómetro municipal

El transporte público sigue siendo la principal preocupación de los zaragozanos. Así lo reflejan los resultados del último barómetro municipal, correspondiente al primer semestre del año y que se basa en 2.025 encuestas telefónicas realizadas entre el 17 de junio y el 17 de julio. En ese sentido, el 14,4% de los ciudadanos entrevistados afirman que la movilidad urbana (autobuses y tranvía) es el principal problema de Zaragoza, una posición que ha tenido siempre, desde el primer barómetro municipal de 2017.

Ahora, con la ciudad levantada por las obras, el grado de satisfacción ha descendido principalmente en el bus urbano (de un 6,47 a un 6,19), el cual desciende dos posiciones y se sitúa como el tercer servicio peor valorado, tan solo superado por la accesibilidad (5,82) y por el asfaltado y la conservación de calles y mobiliario urbano (5,36), esto último también ligado directamente a las obras en marcha.

La suciedad también repite como segundo problema para los zaragozanos (11,3%), un lugar que ha ocupado, al igual que el transporte público, en la práctica totalidad de los barómetros anteriores, mientras que el descuido y la escasez de parques y zonas verdes asciende al podio de las preocupaciones ciudadanas (9,2%), desbancando así al estado de las calles y las aceras, que baja al quinto puesto. Mientras, la inseguridad, el vandalismo y la delincuencia sube un escalón y se sitúa como el cuarto problema que perciben los zaragozanos encuestados, con un 8,5%.

Basura fuera de los contenedores de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

El grado de satisfacción generalizada con los servicios municipales decae respecto al último semestre de 2025, obteniendo un 6,68 por el 6,8 que reflejó en la pasada consulta. Los Bomberos, que este mismo viernes han sido anunciados por la alcaldesa Natalia Chueca como pregoneros de las próximas Fiestas del Pilar, vuelven a ser el servicio mejor valorado con un 8,53. Como en anteriores ocasiones, el 010 (7,45) y el tranvía (7,3) completan los tres primeros puestos. El Bizi, servicio sobre el que se hará una encuesta independiente a partir del próximo lunes, mejora en su percepción, subiendo varios puestos y pasando de un 6,38 a un 6,45.

Los proyectos prioritarios

Por otro lado, el barómetro municipal también intenta representar las prioridades de los ciudadanos. Es decir, los proyectos que consideran claves para que Zaragoza mejore en los próximos años. En este punto, por primera vez desde el primer semestre de 2022, ampliar y mejorar los parques y las zonas verdes lidera el ranking de prioridades para los zaragozanos, lo cual va en relación directa con su descuido y dejadez, que como ya se ha citado se percibe como el tercer problema más importante de la capital aragonesa en la actualidad.

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En segundo lugar aparecen las inversiones en instalaciones deportivas y de ocio, con varias de ellas en construcción en estos momentos, lideradas por la nueva Romareda y con otros proyectos a estrenar en 2027, si se cumplen los plazos, como las piscinas de La Almozara o el centro deportivo del Distrito Sur. Ampliar la línea del tranvía es la tercera prioridad según el barómetro, una cuestión que ha sido prometida en campaña tanto por Chueca como por Azcón hasta Arcosur y el Royo Villanova, con la segunda línea este-oeste, que probablemente no será de tranvía, en estudio. Mejorar las calles y las aceras y reforzar la cultura, punto este que lideró el pasado barómetro, cierran el top 5.