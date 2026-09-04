Un popular bar de Zaragoza con café de especialidad cierra temporalmente: "Volveremos con la misma esencia de siempre"

"A veces, para seguir creciendo, hay que hacer una pequeña pausa". Con este mensaje lanzado en redes sociales se ha despedido, temporalmente, uno de las cafeterías más conocidas y apreciadas de Zaragoza que tiene el café de especialidad como uno de sus buques insignia.

Fue hace 6 años y medio, en enero de 2020, cuando Elio & Coco subió la persiana por primera vez en la calle San Lorenzo de Zaragoza y, tras el parón obligado por la pandemia de covid-19, se hizo un hueco rápidamente entre los amantes del café ofreciendo también una aplaudida oferta de repostería y brunch.

Tal ha sido el boom que han vivido en este tiempo de vida que ellos mismos han confesado sentirse sorprendidos por su capacidad de atracción de clientes, incluso de fuera de la capital aragonesa. "Hay unos señores de Fraga que vienen con el coche, desayunan y se vuelven; eso para mí es espectacular", comentaba con sorpresa Alberto Núñez, copropietario del negocio junto a su mujer Noelia Gil, en el pódcast Empresarios Inconformistas.

En 2021, la Guía Repsol le otorgó uno de sus Soletes, destacando la "novedad, amor y tradición" como base de sus "sanos y contundentes desayunos", siempre "alrededor de un café de especialidad cuyas variedades cambian constantemente".

"Nos despedimos solo por unos días"

Con este bagaje, desde Elio & Coco han anunciado un pequeño parón, una vez que han quedado atrás las vacaciones, para darle una nueva cara al local. "Durante unos días cerranis las puertas de nuestra cafetería para darle un nuevo aire a este pequeño rincón que tanto significa para nosotros", han anunciado en redes sociales.

"Han sido muchos cafés, desayunos, risas, conversaciones y momentos compartidos entre estas paredes… y ahora queremos preparar el espacio para seguir creando muchos más recuerdos junto a vosotros. Nos despedimos solo por unos días, con mucha ilusión por todo lo que está por venir", añaden. El local estará cerrado hasta el martes 15 de septiembre.

Noticias relacionadas

"Gracias por estar siempre al otro lado, por acompañarnos y por hacer de esta cafetería un lugar tan especial. Volveremos muy pronto, con la misma esencia de siempre y muchas ganas de recibiros de nuevo", concluyen.