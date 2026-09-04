Así preparan las fiestas del Pilar los camareros y vigilantes de seguridad: "Vives los conciertos y las verbenas de otro modo"

Las fiestas del Pilar de Zaragoza se aproximan y el Espacio Zity, en Valdespartera, se convierte en uno de los grandes motores de empleo temporal en la capital aragonesa. Cientos de jóvenes acuden al recinto para llenar los conciertos y verbenas mientras que otros muchos acudirán allí a trabajar como una oportunidad para el ahorro. Estar al otro lado de la barra es una buena forma de no gastar.

Irene es una veinteañera que esta edición entregará por primera vez su candidatura en la barra del recinto. “Mi principal motivación para echar el currículum y tratar de trabajar estos Pilares es para conseguir ahorrar un poco de dinero, que nunca está de más. Además, he recibido siempre experiencias muy positivas de amigas que han trabajado en años anteriores”, explica.

Para ella, el factor social y el aprendizaje pesan tanto como el aspecto económico. “Creo que es una muy buena oportunidad para conocer a gente nueva y empezar a ganar experiencia. Es otra manera de vivir las fiestas, parece que se va a hacer pesado pero luego hay un gran ambiente estés donde estés”, indica

La también zaragozana María Paúl, que ha trabajado en el recinto en los últimos cuatro años y que esta vez ha decidido dejarlo, le da la razón en este último aspecto. "La primera vez lo pasé tan bien que decidí repetir", cuenta. Vivió las fiestas en la barra central de la carpa en la que se realizan los grandes conciertos y logró grandes amistades con las que coincidió en los siguientes octubres. El que lo haya dejado tiene que ver con el trabajo. "El año pasado lo estuve compaginando con las prácticas del máster y fue insufrible", recuerda a la hora de destacar que cuando disponía "de todo el tiempo del mundo" fue "algo muy bonito".

Además de la diversión, el hacer algo de colchón para el curso es fundamental a la hora de dar el paso. “Toda la gente que conozco que ya ha estado va a repetir, ya que el dinero que consiguen a pesar de las horas de trabajo está muy bien. Quieren probar a estar en otros puntos, pero yo de momento quiero intentar entrar en barra”, comenta Irene a la espera del llamamiento de las próximas semanas.

Están convocados en la calle Echegaray y Caballero los días 9 y 10 de septiembre. “Para poder acceder hay dos maneras, en la primera vas a entregar el currículum a una oficina y allí te hacen una pequeña entrevista para ver en qué puesto encajarías mejor. Y en la otra, te hacen una videollamada previa, como si fuese una especie de preselección para ir cribando un poco a todas las personas que se presentan”, detalla.

Por su parte, quienes ya cuentan con bagaje en el recinto coinciden en destacar la intensidad de la vivencia. Lorenzo Cebollero trabajó como auxiliar de seguridad en el recinto el año pasado. “En septiembre del año pasado entré a trabajar en una empresa de seguridad con la que hacía eventos en el pabellón príncipe Felipe y demás, por lo que cuando llegaron los Pilares me llamaron para hacer de refuerzo en Espacio Zity”, detalla.

"Vives en una fiesta constante"

A pesar de la exigencia horaria, valora de forma positiva la oportunidad laboral para perfiles jóvenes. “Para poder sacarte un dinero está bastante bien, y sobre todo, para empezar a ganar experiencia ya que no necesitas tenerla para poder entrar”, indica Cebollero, que reconoce que se requiere el impulso de la juventud para afrontar durante todos los días de festival nocturno. “Son jornadas de 10, 11 o hasta 12 horas, pero vives en una fiesta constante aunque estés trabajando. Además tenemos descansos cada pocas horas, y aunque son muchas horas, valoras mucho más las partes positivas”, asume

En el plano retributivo, las cifras resultan atractivas para los contratados de cara a la semana de festejos. “El sueldo está bien, pero depende del rango en el que te encuentres. Si estás de raso puedes sacarte casi 400 euros por cuatro días trabajando, que a ninguno nos viene mal”, concluye Cebollero. Lo mismo le pasó a Paúl, que en esas semanas lograba un buen colchón para afrontar el resto de meses en la universidad. Además, siempre se sintió arropada por su entorno. "Mis amistades se pasaban todas las noches con el codo apoyado en la barra en la que me tocaba trabajar", bromea. Invitar no se puede, pero por lo menos trataba de atenderlos lo antes posible.