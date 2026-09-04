El PSOE Zaragoza presenta dos recursos judiciales contra las “irregularidades” de Chueca en la Ciudad del Cine de Giesa

El PSOE ha presentado dos recursos contencioso-administrativos contra los procedimientos impulsados por el Gobierno de Natalia Chueca para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de Giesa. Así lo ha anunciado este viernes la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, quien ha denunciado que el proyecto está "repleto de irregularidades". "Ya vale de tanto amiguismo, de tantas adjudicaciones a dedo, de una irregularidad tras otra y de tanto oscurantismo", ha añadido, sobre un proyecto en el que se han invertido 20 millones de euros.

Ranera ha recordado que el PSOE ya presentó dos recursos de reposición, que fueron rechazados, para que el Gobierno municipal del PP pudiera rectificar su forma de actuar. “Han seguido adelante con sus ocurrencias y chapuza tras chapuza; sin resolver los procedimientos, continúa existiendo una enorme incertidumbre sobre el futuro de este proyecto”, ha añadido.

Por eso, los socialistas presentarán ahora dos recursos contencioso-administrativos. El primero afecta a la unidad de producción, cuya licitación contó con una única empresa participante que entregó la documentación fuera de plazo y que ahora "ha vuelto a incumplir los tiempos para la formalización de los avales", según Ranera. El segundo recurso se refiere a la unidad de formación, donde la socialista ha cuestionado que se adjudicara de manera directa a la Fundación San Valero "sin cumplir con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público". “Tenemos que saber dónde va hasta el último euro de los más de 20 millones de dinero público que se han invertido en este proyecto”, ha concluido.

Mientras, desde el Gobierno municipal del PP se han defendido asegurando que "todo lo realizado por el ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo". “Si Giesa hubiera estado gestionada por Ábalos y Koldo, ya estaría en el juzgado de lo penal por presunta corrupción”, ha ironizado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén.

Miguel Ángel Gracia

“Lola Ranera lleva muchos años en el ayuntamiento y todavía no se ha enterado de cómo funciona la Administración pública. Una cosa es intentar generar titulares y sembrar sospechas y otra muy distinta conocer la ley y los procedimientos administrativos”, ha señalado. Lorén ha explicado que “en Giesa no estamos ante un contrato de servicios públicos, como parece querer hacer creer el PSOE, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio”.

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Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta. “Y precisamente la legislación patrimonial contempla que, cuando una licitación queda desierta, pueda realizarse posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. Y eso es exactamente lo que se ha hecho”. Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que “el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido”.