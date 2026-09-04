Estas son las conductas por las que te pueden multar en Zaragoza desde esta semana: de 50 a 3.000 euros

Zaragoza cuenta, desde esta semana, con una nueva ordenanza cívica que servirá como marco para que las autoridades, la Policía Local en este caso, tengan herramientas legales en su mano para sancionar aquellos comportamientos que el texto, apoyado esencialmente por el PP y Vox, considera incívicos. Las infracciones se dividen en tres grupos, leves (de 50 a 750 euros), graves (de 751 a 1.500 euros) y muy graves (1.501 a 3.000 euros), y entrarán en vigor una vez que el documento se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ).

Algunas de ellas, eso sí, ya han sido puestas en marcha previamente a modo de prueba piloto, como las multas por arrojar colillas al suelo o no recoger las deposiciones de las mascotas, incluidas dentro del grupo de las leves, en una primera toma de contacto que empezó en El Gancho hace cerca de un año. Pero ahora la normativa, que fue anunciada por Natalia Chueca en el debate sobre el estado de la ciudad de julio de 2025 y que había sido reclamada por Vox, ya está en vigor, por lo que dichas sanciones se aplicarán de forma inminente para un amplio abanico de comportamientos.

Uno de los más sonados ha sido el de prohibir pernoctar en los parques, en una medida que tiene como fundamento principal el sinhogarismo en el Bruil. En un principio, iba a estar considerado una falta muy grave (hasta 3.000 euros), pero a los pocos días el Gobierno municipal reculó y Chueca rebajó su categorización, ante las críticas de varios colectivos, a leve. Asimismo, se ha incluido una disposición que limita llevar el rostro tapado en dependencias municipales, especialmente dirigida al burka, aunque en este caso no conllevará sanciones económicas, pese a que será obligatorio identificarse antes de entrar.

Una persona sinhogar, en un banco del Parque Bruil de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por otro lado, hay acciones que, en función de sus condicionantes, pueden tener un mayor o menor grado. Un ejemplo son los grafitis, que se multarán con el máximo posible en el caso de que se pinten sobre edificios protegidos o con materiales que requieran de productos de limpieza que afecten a la superficie de los inmuebles. En este último supuesto, la multa irá acompañada de la obligación de sufragar los costes de reparación. Si, por contra, la limpieza no requiere de este tipo de productos, el coste de reparación deberá sufragarse igualmente pero la falta será grave.

Infracciones muy graves

Además de los citados casos de los grafitis, en el grupo de las infracciones muy graves (1.501 a 3.000 euros) se incluyen varias acciones. Entre ellas se incluyen el abandono o el vertido "incontrolado" de residuos que pongan en peligro "grave" la salud de las personas o supongan un deterioro para el medio ambiente; realizar actos vandálicos que dañen infraestructuras municipales (puentes, pasarelas, alumbrado...); o deteriorar "grave y relevantemente" equipamientos, instalaciones, mobiliario urbano y fuentes públicas.

También podrán sancionarse con hasta 3.000 euros el incitar a los animales a la agresividad; el 'top manta' (incluido dentro de la venta de bienes, productos o servicios fuera de un establecimiento comercial permanente sin autorización); poner en peligro grave la integridad de las personas al vulnerar cualquiera de las normas que recoge la ordenanza; la organización de eventos lúdicos (como actuaciones musicales) en la vía pública sin autorización; y, por último, la reincidencia en infracciones graves.

Faltas graves

Precisamente, en el capítulo de las faltas que serán sancionadas como "graves" (de 751 a 1.500 euros), las más controvertidas tienen que ver con la celebración de despedidas de soltero. Si estas incluyen el uso de ropa o complementos que representen los genitales, tienen elementos de carácter sexual o suponen alboroto y ruido, los agentes podrán multar a los participantes.

Mucha gente en el Tubo, donde se suelen celebrar cada fin de semana varias despedidas de soltero / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Del mismo modo, se considerará grave el abandono de residuos en la vía pública que no supongan un peligro para la salud humana ni para el medio ambiente (por ejemplo, una bolsa de basura), teniendo en cuenta aquí que, si existe ese peligro, como ya se ha mencionado, la infracción será muy grave. Los servicios sexuales retribuidos (solicitarlos directa o indirectamente), los petardos, la colocación de pancartas o soportes de cualquier tipo sin licencia en edificios municipales catalogados o los insultos, las vejaciones y humillaciones serán igualmente infracciones graves.

Dentro de este tipo de faltas están también la instalación de cables, conductos, canalizaciones o elementos similares en fachadas, aceras y espacios públicos sin autorización; introducir en los contenedores objetos que dificulten el funcionamiento mecánico de los vehículos de recogida; manipular contenedores o desplazarlos a una ubicación donde supongan un peligro, por ejemplo, para el tráfico; el uso de dispositivos láser; o realizar actividades musicales en la vía pública sin autorización municipal o fuera de horario.

Las sanciones ante comportamientos graves incluyen también el botellón (reuniones de tres o más personas en espacios públicos en las que se produzca la ingesta de bebidas alcohólicas); el deteroioro de equipamientos y mobiliario urbano; realizar o participar en una actividad musical o audiovisual sin permiso o fuera de horario; depositar productos químicos en las vías públicas o instalar trampas para animales en espacios tanto públicos como privados; y, por último, la reincidencia en varias faltas leves.

Leves

En última instancia, los comportamientos que serán considerados como infracciones leves serán sancionados con una horquilla que va de 50 a 750 euros. En este capítulo es en el que se incluyen más aspectos, como orinar o defecar en la calle; transitar sin ropa o en ropa interior por la vía pública; la mendicidad con una actitud de acoso o dificultando el tráfico de la ciudadanía; el ofrecimiento de servicios o productos en espacios públicos a quien circule en vehículos privados (por ejemplo, la venta de pañuelos en un semáforo); o el uso de altavoces, megáfonos o dispositivos de sonido que genere molestias a terceros.

Las deposiciones de las mascotas deberán ser limpiadas y retiradas. / Jaime Galindo

También se incluyen aquí el no recoger o limpiar las deposiciones de las mascotas; la retirada o manipulación de vallas, cintas, conos o elementos de señalización; realizar o participar en actividades musicales o audiovisuales sin autorización; la ingesta de bebidas alcohólicas en espacios públicos con "fines de ocio"; cantar, gritar o vociferar en la calle siendo molesto; dar comida a animales abandonados pudiendo generar "focos de insalubridad"; circular con animales poteniclamente peligrosos sin bozal ni correa, así como no evitar que entren en zonas restringidas; y manipular o desplazar contenedores.

Noticias relacionadas

Arrojar colillas o chicles al suelo; talar árboles o ramas; cortar o arrancar flores ornamentales; dañar el riego de las zonas verdes; usar bicicletas o patinetes en espacios no habilitados; colocar pancartas sin autorización en cualquier edificio municipal (sin necesidad de estar catalogado); y abandonar bicis y otros VMP completan las infracciones leves, que además también suponen incumplir las actuaciones no permitidas y las obligaciones establecidas en la ordenanza que no estén calificadas expresamente como graves o muy graves.