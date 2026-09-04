Tatiana Gaudes exige "voluntad, compromiso y palabra" a FCC y los trabajadores de la limpieza en Zaragoza para evitar la huelga en Pilares
La concejala se ha mostrado confiada en que se alcance un acuerdo y se eviten los paros
La concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha exigido "voluntad, compromiso y palabra" tanto a la empresa FCC como a los trabajadores de la limpieza y puntos limpios ante el anuncio de huelga en octubre durante las Fiestas del Pilar. Tras mostrar la preocupación del Gobierno de la ciudad por este anuncio de los sindicatos CGT y CCOO, ha detallado que piden a ambas partes "voluntad de negociación, compromiso con la ciudadanía y sobre todo, palabra para que cuando se lleguen a acuerdos se cumplan".
Asimismo, ha incidido en que a los ciudadanos "no se les empeoren la calidad de las fiestas del Pilar por una huelga de la que ellos no tienen absolutamente ninguna culpa". En rueda de prensa, Gaudes ha instado a seguir las conversaciones y "ejercer esos 15 o 20 días que se paralizaron en agosto las negociaciones y que se tendría que haber seguido negociando en agosto para no llegar a una huelga en las fiestas del Pilar".
La responsable de Medio Ambiente ha apremiado a "mejorar el convenio, llegar a un acuerdo que mejore las condiciones de los trabajadores y, sobre todo, que los ciudadanos de Zaragoza no vean perjudicadas sus fiestas del Pilar con una huelga de limpieza".
Ha recordado que, hace un año, la ciudad estaba en la misma situación con el transporte de autobús y finalmente se llegó a un acuerdo, al igual que con las dos contratas de parques y jardines. "Pedimos la misma voluntad y, al final, el papel del ayuntamiento ha sido el mismo en las tres, el pedir esos tres compromisos a las dos partes: voluntad, compromiso y palabra", ha recalcado.
Gaudes se ha mostrado totalmente convencida de que en esta contrata "también" se podrá llegar al acuerdo y evitar la huelga en las fiestas del Pilar.
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