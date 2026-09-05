El 'Bizi' de Zaragoza: un éxito masivo que debe afrontar ahora el reto del mantenimiento

Zaragoza ya se ha habituado a amanecer a golpe de pedal. El pasado 15 de enero de 2025 comenzó la nueva era del servicio Bizi y, desde entonces, el paisaje urbano se ha teñido de forma evidente con el tránsito constante de sus ciclos tonalidad turquesa. En este tiempo —que ya supera el año y medio de rodaje— las cifras globales resultan impresionantes, dibujando un paisaje de más de 11 millones de usos y un contador de kilómetros que refleja la magnitud de la apuesta municipal, más de 30 millones. Ante semejantes volúmenes, los dígitos de un solo usuario pueden parecer casi insignificantes, pero acumular más de un millar de usos y recorrer más de mil quinientos kilómetros de las calles de la capital otorgan el criterio necesario para analizar qué aciertos y qué deficiencias se dan en este servicio.

Económico y ecológico

Moverse en bizi es, indiscutiblemente, la opción más barata de la movilidad municipal. Por una tarifa anual muy contenida (60 euros) se obtiene acceso a un servicio que en las distancias cortas del centro de la capital, compite en tiempo con el autobús, el tranvía o el vehículo particular. Además, la red de carriles bici permite sortear la congestión del tráfico con agilidad, reduciendo emisiones y fomentando un modelo de ciudad más sostenible. Este compromiso con la movilidad limpia exige convivir con la rigurosa meteorología de nuestra ciudad: el insoportable calor de los meses estivales, las lluvias imprevistas y, de manera muy señalada, el cierzo, que a menudo convierte el pedaleo en un ejercicio de resistencia.

Estado de las ruedas en una estación del Bizi, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

Con todo, el verdadero desafío para los usuarios no reside en el clima, sino en el estado de la mecánica. La primera fase de la implantación vivió una situación compleja con la aparición algunos fallos de juventud. Las bicicletas sufrían un desgaste prematuro en sus neumáticos, lo que reducía drásticamente la tracción sobre suelo mojado y elevaba peligrosamente el riesgo de caída. La insistencia de los usuarios y las críticas recibidas surtieron efecto, y los responsables sustituyeron las ruedas macizas originales por cubiertas estándar con mejor agarre, priorizando la seguridad vial sobre el asfalto.

El desgaste ordinario y los actos vandálicos también han obligado a introducir algunas modificaciones. Durante meses fue habitual la desaparición de las manetas de goma del manillar, forzando al usuario a viajar en contacto directo con el metal. En la actualidad, este problema se va subsanando con la incorporación de nuevos puños que, si bien presentan un diseño más simple, resuelven esta incómoda falta de aislamiento. En esa misma línea de avances, cabe destacar la mejora en las abrazaderas de los sillines; la tija se mantiene ahora firme en su posición, eliminando la incomodidad de que el asiento ceda y baje de altura de forma imprevista a mitad de un trayecto.

Mejoras pendientes

El servicio todavía muestra un margen de mejora en el sistema de transmisión. Hay unidades cuyo cambio de marchas es inestable y salta constantemente, no permitiendo rodar con fluidez. Esos saltos bruscos provocan vacíos, que obligan a soltar el pedal y pueden resultar peligrosos. A esto, se suma, en ocasiones, el riesgo de sufrir pequeños cortes debido a las aristas de las ruletas de selección de marchas cuando se encuentran rotas o degradadas.

Sin embargo, la mayor fuente de frustración técnica se concentra en la asistencia eléctrica. Cuando la tecnología funciona de manera correcta ofrece trayectos cómodos y seguros pero, a veces, adolece de anomalías desconcertantes. Existe una preocupante intermitencia en el motor de algunas unidades, que interrumpe su empuje precisamente en los tramos ascendentes —obligando a arrastrar un vehículo notablemente pesado— para volver a activarse una vez superado el esfuerzo. En otros casos, el sistema simplemente permanece inoperante desde el inicio, obligando al usuario a realizar el viaje sin asistencia por la falta de alternativas en la estación.

La estación del Bizi de San José tras haber sido vandalizada, hace unos meses. / Laura Trives

A estas incidencias mecánicas se añade la vulnerabilidad del sistema de acceso. No hay mayor contratiempo que acudir a un anclaje con una única bicicleta disponible y comprobar que el código QR ha sido vandalizado, quedando totalmente ilegible. Si el usuario no dispone de una tarjeta física ­–lo normal es escanear el código con el móvil– para liberar el cierre, el viaje es inviable, evidenciando las debilidades de depender exclusivamente de la lectura digital en entornos expuestos.

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El día a día en el sillín se completa con otros factores menores pero perceptibles, como los ruidos por desajustes estructurales, las ruedas traseras completamente descentradas o la falta de limpieza derivada de la exposición a la intemperie. Es innegable que una parte de la flota sufre el impacto del mal uso o de accidentes fortuitos en la vía pública. Teniendo en cuenta el uso intensivo que soporta cada bicicleta, con un promedio de 11.500 kilómetros al año, la gestión y el mantenimiento diario de semejante volumen de vehículos representa un desafío logístico de gran envergadura para la contrata municipal. El servicio ha madurado y ha sabido rectificar errores estructurales de importancia, pero todavía requiere optimizar sus procesos de revisión para garantizar que la experiencia del usuario sea plenamente fiable y eficiente.