La confesión de Helena Oma a Leticia Sabater en las fiestas de Casablanca: "Me ha dicho que ponéis mis canciones en el vestuario"

Las fiestas del barrio de Casablanca han dejado una imagen cuanto menos llamativa. La de Leticia Sabater y la jugadora del Casademont Zaragoza, Helena Oma, grabándose un vídeo que la artista ha compartido en sus redes sociales. "Aquí estoy con Helena, jugadora profesional...diles tú, diles tú", comienza la grabación, subida Instagram pasada la medianoche mientras, de fondo, se comprobaba la línea de un bingo.

La actriz, presentadora y cantante catalana era el plato fuerte del viernes, segundo día de las fiestas en honor a la virgen de las Nieves, con la que ha puesto la guinda a un verano repleto de conciertos en Aragón, uno de sus territorios fetiche año tras año. Tras más de dos horas de concierto se fotografió con todos los presentes, como acostumbra al final de cada bolo, con todo aquel que quiso. Y una de ellas fue la también catalana Helena Oma.

"Un placer conocerte y ojalá podamos volver a vernos", le dice la alero del Casademont, a lo que Sabater recoge el guante y desvela lo que parece una confesión hecha fuera antes de comenzar a grabar: "Me encanta porque me ha dicho que todas las jugadoras ponéis mis canciones y os lo pasáis bomba en el vestuario. Es un honor que estés aquí y siempre a ganar".

"Un besito para todas la jugadoras del Casademont Zaragoza y de la selección española de 3x3", apunta Oma. "Besos. Os queremos y a triunfar siempre", cierra Sabater.

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Casablanca comenzó sus fiestas el pasado jueves con una programación repleta de actividades para los más pequeños y conciertos como el de los Gandules o el de la propia Sabater. Este sábado está programado un concierto de rock y country con Coda y un tributo a Fito, Extremoduro y Platero y tú; el domingo cerrará la programación una actuacion de jotas con Vientos de Aragón, música con un sorteo y fuegos artificiales.