El mercado inmobiliario se agita en Zaragoza: estos son los barrios con más compraventas en el último año

El precio de la vivienda sigue disparándose en Aragón, aunque con comportamientos muy dispares en función del lugar. El principal referente, por motivos obvios, es Zaragoza, con un metro cuadrado que ha alcanzado los 2.404 euros (máximo histórico desde 2011) tras subir un 4,3% en el segundo trimestre de 2026 y un 15,9% en los últimos doce meses, por encima de la media de la comunidad, que es del 12,4% interanual. Una de las consecuencias de esta cuestión es que las compraventas se han contenido, con un descenso del 0,2% y un desplazamiento hacia su anillo metropoltiano que se consolida, tal y como refleja el último informe de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza.

Con todo, la capital aragonesa sigue ostentando más del 40% de la cuota del mercado inmobiliario aragonés y más del 60% del de la provincia, con 8.701 operaciones entre los seis últimos meses de 2025 y los primeros de 2026. Aunque, eso sí, en este último trimestre (abril-junio de este año) se han registrado 2.093 compraventas, un 6,4% menos que entre enero y marzo, lo cual rompe una tendencia al alza que también se había visto reflejada en esos tres primeros meses, cuando las transacciones de este tipo se incrementaron un 7%.

Por barrios, tanto a nivel trimestral como interanual, Delicias sigue siendo el que más compraventas registra. En este punto se confirman tendencias como la que hace que las operaciones en torno a viviendas usadas (de segunda mano) supongan en torno al 80% del total, teniendo en cuenta que Delicias es el barrio más populoso de la capital aragonesa, con un parque muy amplio y consolidado. Así, en el último año este distrito ha registrado 1.384 transacciones, 375 de ellas en el segundo trimestre de 2026. El precio del metro cuadrado, en este caso, está por debajo de la media, en 1.937 euros.

Vista aérea del barrio Delicias de Zaragoza. / Jaime Galindo

Y es que los barrios históricos son los que copan los primeros puestos del ranking. En el último año, el Casco Histórico ha contabilizado 862 compraventas y El Rabal, en la margen izquierda, 855. En ambos casos el coste de los pisos también está por debajo del promedio zaragozano (2.247 euros/m2 y 1.906 euros/m2, respectivamente). San José (763 operaciones) y el Centro (620) cierran los cinco primeros puestos, aunque la pujanza de Arcosur, con decenas de promociones activas, hacen que el Distrito Sur aceche las primeras posiciones.

Otras tendencias

Este último caso es paradigmático, ya que representa el mercado de la obra nueva aunque, al ser en su mayoría protegida, su precio también está por debajo de la media. Según el informe de la Universidad de Zaragoza, el metro cuadrado está fijado en 2.004 euros, aunque previsiblemente subirá en próximos estudios debido a la última subida del módulo de la VPO aprobada por la DGA.

Sea como fuere, entre abril y junio en el joven Distrito Sur se registraron 171 compraventas, tan solo una menos que en San José, que ocupa la tercera posición y que también ha lanzado nuevas promociones, y a poca distancia de la segunda plaza, que ostenta el Casco Histórico con 179 transacciones. Los barrios rurales son las zonas donde menos movimiento ha habido en el último año, con excepciones como Casetas.

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Precisamente, Casetas es el lugar donde el precio está más alto: 3.317 euros/m2. En la Zaragoza urbana, el Centro (2.548 euros/m2) y Miralbueno, que también se está expandiendo (2.452 euros/m2) son los dos únicos distritos que superan el precio medio. En el otro lado de la balanza, dejando de lado los barrios rurales, Oliver-Valdefierro (1.739 euros/m2), Torrero-La Paz (1.791 euros/m) y Las Fuentes (1.824 euros/m) son las zonas más baratas, siendo esta última la que tiene un precio medio de vivienda más bajo (128.670 euros). Miralbueno, por contra, tiene el más caro, con 318.005 euros.