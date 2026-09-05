Vuelos desde Zaragoza por menos de 20 euros antes del adiós a los destinos más veraniegos

El Aeropuerto de Zaragoza encara las últimas semanas del verano con cambios importantes en su parrilla de vuelos. Los zaragozanos que todavía quieran hacer una escapada en septiembre u octubre podrán encontrar billetes muy económicos, en algunos casos por menos de 20 euros, antes de que desaparezcan varias conexiones estivales. La llegada del nuevo vuelo a Milán-Malpensa, el regreso anunciado de Santiago de Compostela y el adiós temporal de los enlaces de verano con Mallorca y Menorca marcarán el cambio de temporada en Garrapinillos, justo cuando muchos aragoneses ya miran el calendario para planear el próximo viaje.

La buena noticia es que Zaragoza contará con un nuevo vuelo regular a Milán-Malpensa a partir del próximo 15 de septiembre. Una conexión con uno de los principales aeropuertos de toda Europa, desde donde parten muchísimos vuelos intercontinentales. Wizz Air ha vuelto a apostar por la capital aragonesa y la capital de la Lombardía con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábado. Cabe recordar que Ryanair también une Zaragoza con el aeropuerto de Milán-Bérgamo, situado a aproximadamente una hora del casco urbano de la ciudad. Por otro lado, la aerolínea húngara ya ha anunciado que volverá a conectar Zaragoza con Santiago de Compostela a partir de diciembre, un destino muy demandado por gallegos y aragoneses.

La catedral de Santiago de Compostela es el principal atractivo turístico de la capital gallega / PEXELS

El nuevo recorte de vuelos llegará a finales de octubre, cuando dé comienzo la temporada de otoño-invierno y se diga adiós a la de verano. Zaragoza perderá, como todos los años, dos vuelos estacionales muy populares desde mayo hasta septiembre: Mallorca con Ryanair y Menorca con Volotea. Los vuelos a Palma están muy baratos la tercera semana de octubre, con billetes a menos de 15 euros. El último avión de Ryanair con destino al aeropuerto de Mallorca despegará el próximo sábado 24 de octubre. Se espera que la compañía vuelva a poner en la parrilla esta conexión el próximo verano. Cabe recordar que los zaragozanos podrán seguir viajando a Palma con Vueling, que mantiene sus vuelos regulares desde Garrapinillos durante todo el año.

Por su parte, Volotea, que ha anunciado nuevas conexiones en muchas ciudades de España, se quedará sin operar en Zaragoza durante los próximos meses con el adiós del vuelo a Menorca. Durante la campaña de verano, los zaragozanos han podido desplazarse hasta la preciosa isla balear los miércoles y sábados y todavía podrán hacerlo hasta el 28 de octubre. En la web de la aerolínea española están a la venta algunos billetes muy económicos que no alcanzan ni los 20 euros. El buen tiempo se prolonga en Menorca durante todo septiembre y octubre después de un verano muy caluroso.

Menorca es una preciosa isla que puedes visitar durante todo el otoño por su buen tiempo / PEXELS

Así quedará la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el invierno

A la espera de que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón firmen el acuerdo para aumentar el número de vuelos desde el aeropuerto con la intención de alcanzar las 30 conexiones, la parrilla queda sin muchos cambios para toda la temporada de otoño-invierno. Ryanair solamente elimina su vuelo a Palma y mantiene los vuelos a Bruselas los lunes y viernes, Londres-Stansted los lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo, Marrakech los viernes y domingo, y Milán-Bérgamo los martes, viernes y domingo. Wizz Air seguirá volando a Roma Fiumicino los martes, jueves, sábado y domingo, Bucarest los lunes, miércoles, viernes y domingo, Cluj los martes y sábados, sumará el de Milán-Malpensa los martes, jueves y sábado, y Santiago de Compostela los martes, jueves y sábado a partir de mediados de diciembre.

Noticias relacionadas

Un avión de Wizz-Air en el aeropuerto de Milán-Malpensa / pexels

Por otro lado, Vueling seguirá operando a Palma, Binter a Canarias, con algún nuevo destino como la isla de Sal, en Cabo Verde, previa escala en Gran Canaria, y Fly2Galicia con Santiago de Compostela. Además, compañías como Air Horizont ya han anunciado algunos chárter para los próximos meses, como Eslovenia, Praga u Oporto. También se podrá volar a Egipto, Turquía, Múnich o Estrasburgo.