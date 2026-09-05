El pequeño barrio de Zaragoza que celebra sus fiestas populares para despedir el verano con bingo de 1.000 euros, cabezudos y un tributo a El Barrio: "Para todos los gustos"

Septiembre es el mes de las fiestas de barrio de Zaragoza. Las últimas que se celebran antes de la llegada en octubre de las Fiestas del Pilar son las del distrito de la margen izquierda del Ebro, Vadorrey. El barrio zaragozano afronta nueve días de celebraciones, desde el sábado 12 hasta el domingo 20.

Durante las jornadas se han programado numerosas actividades que figuran en el programa de fiestas del barrio. Destacan los cabezudos con salidas todos los días de las fiestas, algunos incluso por partida doble. Además, otras actividades están planeadas desde deportivas hasta actuaciones musicales.

Sábado 12, inicio de las fiestas

El primer día de fiestas será el sábado 12 de septiembre. Antes del pregón se darán numerosas actividades deportivas: la segunda edición de la carrera de Vadorrey, su entrega de trofeos y una exhibición de artes marciales. Por la tarde llegará el pregón y el chupinazo, no sin antes celebrar un pasacalles. El encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas será el actor Francisco Fraguas, conocido por Oregón TV.

Por la noche, habrá un show infantil de la patrulla canina, una fiesta musical de los 90 y los 2000 y la jornada inaugural terminará con el vadorringo, el bingo de las fiestas con un premio de 500 euros.

El segundo día, el domingo 13, será una jornada de competición con el torneo de petanca, de fútbol 7 y el de dardos. A mediodía se podrá disfrutar de un vermut popular con migas y sangría y el día terminará con una exhibición de baile y un espectáculo con monólogos de Malatriz, Carina D'Amico y Miguel Hidalgo.

Las actividades durante la semana

El lunes 14 de septiembre no están previstas muchas actividades. Habrá cabezudos y dos talleres para los más pequeños. Uno de látigos vinculado a los cabezudos y otro de manualidades.

El martes como el lunes será un día escaso en cuanto a festejos. Eso sí, será el día del niño en las ferias por lo que los tickets serán más baratos para subirse en las atracciones. Se llevará a cabo un taller de camisetas y la tarde Disney en Divertiland. El miércoles 16 la tónica será la misma que la de los dos días anteriores. Habrá un recorrido de cabezudos y la Tarde Andaluza con el grupo Giraldillo. El jueves 17, de nuevo, será el día del niño en las ferias, vuelven los cabezudos y se llevará a cabo el concierto de Yuri Ramos, músico cubano que toca canciones de pop en español, rumba y canciones cubanas.

La recta final de las fiestas

El viernes vuelven las jornadas con más actividades. A las 16:00 horas 'Plantamos Futuro Vadorrey', recorrido de cabezudos a las 17:30 y doble actuación musical. El Trío Tal Kual a las 19:30 horas y la Garabatos band a las 22:00. Después tendrá lugar un segundo Vadorringo. La fiesta se alargará más allá de la medianoche con la discomóvil a cargo de DJ René.

El sábado 19, la jornada empezará con el vermut, migas y sangría y la comida popular. De nuevo habrá otro bingo por la tarde, seguido de un torneo de guiñote y otro de rabino. Este día es el grande, ya que hay más actividades que en cualquier otro. Habrá otro torneo de dardos, un espectáculo infantil, la actuación de Tono Barriero (tributo a El Barrio) y el Super Vadorringo, un bingo con un premio de 1.000 euros.

El último día, el domingo 20, se llevará a cabo la entrega de trofeos de los diferentes torneos que se han disputado en las fiestas, un vermut con la actuación de Saúl, tributo a El Arrebato, el último recorrido de los cabezudos junto a la charanga Los Espartanos, un festival de jotas y el final de las fiestas a las 20:00 horas.