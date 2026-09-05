Los quince años de la calle de los artesanos de Zaragoza: "La idea inicial se ha diluido completamente"

El camino entre el centro de Historias de Zaragoza y el Coso ha sido escenario en los últimos quince años de un proyecto estimulante de regeneración urbana que se ha quedado a medio gas. El trayecto llamado a convertirse en la calle de los Artesanos se ha diluido por la falta de interés institucional y de continuidad de los proyectos instalados, que ha dejado al mínimo una iniciativa que nació paralela a Las Armas pero que no pudo crear un ecosistema o una marca propia.

«El objetivo era revitalizar el barrio, por eso empezamos hace quince años siete artesanos para invitar a la gente a pasear y conocer los escaparates de la calle San Agustín», explica el lutier Nacho Martínez, de la gaitería Tremol. «Aquel momento llegó muy creativa: en uno de los locales se trabajaba el cartón, otro era de moda, había dos alfareros diferentes, joyeros... había un poco de todo y realmente era muy atractivo», recuerda. Ahora el panorama es diferente. Hasta las fachadas están perdiendo los motivos iniciales.

«Nuestra queja principal es que nunca ha habido un seguimiento del proyecto y ahora estamos aquí porque en algún lado tenemos que estar», lamenta. Pasear por San Agustín ya no es una explosión de creatividad.

Entre los siete primeros negocios artesanos se colaron marcas como Modalena, La Cartonería, Belula, Sehahechotrizas o la propia gaitería, el único que sobrevive de la propuesta inicial. El Plan Integral del Casco Histórico (PICH) acompañó la apertura con actividades promocionales, mercados y acciones culturales para atraer público a una calle que se quería convertir en un itinerario creativo hacia el Centro de Historias.

El artesano Nacho Martínez es el responsable de la gaitería Tremol en la calle San Agustín de Zaragoza. / Jaime Galindo

«La idea era que la gente pasara y viera el trabajo que se desarrollaba dentro de los locales», explica Martínez que en su espacio sigue teniendo a la vista el torno y las herramientas. Eso favorece que entren visitantes simplemente por curiosidad, sin la intención de comprar nada. Aquello hubiera sido la esencia de toda una calle que ha perdido su configuración inicial: abrir de par en par un taller de gaitería en el centro de Zaragoza.

«Mi negocio funciona porque es algo que realmente escasea», indica. Como constructor de gaitas de boto y dulzainas se ha convertido en una referencia en toda la comunidad, además, ofrece talleres y cursos divulgativos con colegios y otras instituciones, algo que ha visto favorecido por la actual moda en la recuperación de la tradición.

En la actualidad mantienen abierto los escaparates del estudio de escultura El arquetipo o de la peluquería creativa Kaótica. Es algo diferente a lo inicial, pero sigue habiendo cierto ambiente. «Creo que el barrio ha cambiado y que hemos contribuido a ello. El proyecto estaba bien pensado, pero se quedó a la mitad. Faltó algo más de inversión», señala el lutier.

Alquiler barato

Uno de los locales que ya no tiene nada que ver con el proyecto es el de Geek Parade, el local compartido que ocupa el informático de Planea Soluciones, Ignacio Forte. Reconoce que el espíritu primigenio se ha diluido, pero es consciente de que este tipo de espacios son fundamentales para poner en marcha pequeñas empresas. «Nosotros somos una empresa de servicios por lo que no estamos abiertos a la calle, pero mantenemos la relación», señala. La localización y el alquiler barato son las razones por las que ahora llegan los negocios a San Agustín una vez perdido el denominador común.

El presidente de la Junta del Casco Histórico, Armando Martínez (Vox), señala que el distrito, independientemente de la calle San Agustín, requiere medidas más amplias en seguridad, limpieza, rehabilitación urbanística y un marco estable de apoyo al comercio mediante incentivos fiscales, simplificación administrativa y campañas de dinamización. Tras más de una década del programa en la Magdalena, Martínez pide evaluar con rigor la ocupación real, la permanencia de los proyectos y su impacto para ajustar el modelo, advirtiendo que la rotación y los locales vacíos demuestran que la cesión a bajo precio es insuficiente sin un acompañamiento real.