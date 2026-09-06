22.2 Gradi, el templo de la pizza romana en Zaragoza: “Quería llevarla fuera de Roma”

La oferta gastronómica en Zaragoza es muy variada y permite encontrar restaurantes especializados en cocinas de diferentes países. Algunos de estos establecimientos, además, cuentan con el reconocimiento de diferentes premios por la calidad de sus productos.

Es el caso de la pizzería del barrio de Delicias, 22.2 Gradi. Ubicado en el número 42 de la calle Duquesa Villahermosa, con entrada desde la calle Delicias, el local es considerado el templo de la pizza romana en la ciudad. El negocio no es una apertura nueva, pues lleva sirviendo este tradicional plato italiano durante 11 años.

Detrás del negocio, se encuentra el chef Cristian Georgita, maestro pizzero con raíces rumanoitalianas formado en Roma. Como alumno de la Associazione Pizzerie Italiane, pudo aprender de grandes profesionales. “He sido la mano derecha de Bonci Gabriele, un revolucionario de la pizza romana y de él pude aprender mucho”, explica el propio Cristian.

22.2 Gradi, el templo de la pizza romana en Zaragoza / Josema Molina

Una pizzería de Zaragoza especializada en pizza romana

En la pizzería se especializan en la pizza romana. Una versión que puede diferir de la percepción habitual, pues se elabora con una masa más fina, plana y destaca por ser más crujiente. “Es una pizza con más personalidad y sobre todo, es crujiente y ligera”, describe el maestro pizzero. La decisión de abrir en Zaragoza fue, como él mismo dice, fruto de “una idea loca”. “Quería llevar este tipo de pizza fuera de Roma”, comenta.

Su particular forma de entender la pizza y su apuesta por los sabores tradicionales hicieron que los comienzos, allá por 2011, no fueran fáciles. Cristian confiesa que “los primeros cinco años fueron duros”. “Nuestra propuesta era bastante diferente a lo que la gente de aquí tenía entendido por pizza, por lo que costó tener éxito, pero poco a poco la gente se fue acercando a probarlas”, añade.

22.2 Gradi, el templo de la pizza romana en Zaragoza / Josema Molina

De los comienzos difíciles al reconocimiento nacional

El tiempo pone las cosas en su lugar. También, y de forma más eficiente, lo hace el trabajo constante. Por eso, ese esfuerzo dio sus frutos y 22.2 Gradi se ha convertido en una de las pizzerías de referencia de España y de las más galardonadas de esta comunidad autónoma.

“Somos la única pizzería de Aragón en contar con un Solete de la guía Repsol, hemos sido galardonados con varios premios nacionales de pizza (2023 y 2025), estamos entre los mejores 25 restaurantes italianos en algunas guías americanas, en Madrid Fusión estamos entre las mejores pizzerías de España”, destaca Cristian. Estos son solo algunos de los reconocimientos que ha recibido el negocio a lo largo de los años.

22.2 Gradi, el templo de la pizza romana en Zaragoza / Josema Molina / EPA

Una muestra de estos galardones puede verse en la propia decoración del establecimiento, sencilla y elegante combinada con los diferentes trofeos, diplomas y recortes de periódicos que reconocen el trabajo del maestro pizzero y su equipo. Precisamente, del resto de empleados habla Cristian: “El verdadero premio es tener un equipo constante y apasionado y también serlo con los clientes. Estoy muy agradecido del equipo que tengo. Somos un grupo muy organizado”. Aunque, reconoce que “los premios dan credibilidad”.

El verdadero premio es tener un equipo constante y apasionado Cristian Georgita — Cocinero en 22.2 Gradi

Una carta con productos de temporada y pizzas premiadas

Su carta se actualiza constantemente, aunque se pueden encontrar siempre algunas de sus pizzas galardonadas. “Trabajamos siempre con productos de temporada”, afirma Cristian. De esta forma, buscan un sabor auténtico y una mayor calidad.

Se pueden encontrar pizzas con un toque más refrescante durante el verano, como la ‘Straccia_TELLA’. Se trata de un plato fresco cuyos ingredientes se añaden en su mayoría después de sacarlo del horno, entre ellos tomate confitado casero y stracciatella. Otra opción es ‘La Peperina’, elaborada con crema de pimientos casera y stracciatella.

22.2 Gradi, el templo de la pizza romana en Zaragoza / Josema Molina

A la hora de elaborarlas, además de la calidad de los productos de temporada y de cercanía, son claves tanto la cocción como la masa. Es decir, son importantes tanto el momento de meter la pizza al horno como la base de todo: la masa, que realizan de forma casera.

Nuevos sabores y pizzas dulces para seguir innovando

Su oferta también cambia porque Cristian es inquieto y siempre está buscando nuevos sabores y combinaciones. Hace un tiempo ideó la pizza de tiramisú y, ahora, dice que quiere “seguir explorando con pizzas dulces como por ejemplo con masas de cacao”.

A pesar de todos los premios y honores con los que cuenta 22.2 Gradi, el equipo prefiere centrarse en su día a día y en ofrecer a sus clientes pizzas que, como el propio Cristian afirma, “son más artesanas y con una visión más autoral que la media”.