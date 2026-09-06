Los conductores anticipan una vuelta al 'cole' complicada en Zaragoza por las obras: "Va a ser un caos"

“Ha sido un verano caótico y la previsión es que septiembre también lo será”. Así de contundente se muestra Raúl Cabeza, presidente del comité de Avanza y miembro del sindicato CCOO, al hablar sobre las afecciones que las obras están teniendo en el día a día para los autobuses de Zaragoza. Un servicio público esencial que está sufriendo las repercusiones en distintas direcciones.

Por un lado, la más obvia, por los cambios en los recorridos, con hasta 18 líneas, 14 diurnas y cuatro nocturnas, desviadas por las intervenciones en el Coso, San Miguel, el entorno del Portillo y la avenida Valencia. Retrasos que repercuten directamente en los propios conductores. “Está habiendo mucho estrés, porque el horario de empezar y acabar la jornada se ve alterado, los clientes pagan sus frustraciones con nosotros... Es complicado”, subraya Cabeza, que asegura que en sus 25 años de experiencia este ha sido uno de los peores, sino el peor.

“Hay muchos frentes abiertos”, suscribe, en referencia a otra de las circunstancias que están provocando dificultades para los autobuses: el calor. Las altas temperaturas siguen sin irse, como ha quedado patentado este mismo fin de semana con máximas superando los 40 grados, lo que provoca un incremento en las averías, especialmente en los buses eléctricos. “El pasado viernes llegó a haber diez conductores en cocheras sin vehículo”, asegura el representante de CCOO, que añade: “Además, es aleatorio. Ha pasado, por ejemplo, que se averíen dos 38 a la vez. Y si van seguidos, la situación se complica muchísimo”.

PABLO IBÁÑEZ

Del mismo modo, incide en que, más allá de las 18 líneas afectadas directamente, con desvíos en sus rutas, las consecuencias indirectas alcanzan a muchas más. “Hay líneas como la 33 que no están alteradas pero que, por los atascos, están teniendo muchísimos problemas”, dice, mientras concluye anticipando que, cuando se reabra el giro desde María Agustín hacia Escrivá de Balaguer, lo cual está previsto para este mes, la situación se aliviará “bastante”. “Los buses no tenemos alternativas, como puede tener un vehículo privado, que da un rodeo y, aunque tarde cinco minutos más, evita el atasco. Los recorridos son los que son”, sentencia Cabeza.

"Cuesta explicárselo a los clientes"

El sector del taxi es otro de los grandes damnificados. Miguel lleva siendo taxista once años y asegura que, sin duda, “este está siendo el peor a nivel de tráfico”. “Mis compañeros sí que comentan que las obras del tranvía fueron un martirio, pero en mi caso, como este año ninguno”, explica. Los taxis, a diferencia de los buses, sí tienen la opción de buscar recorridos alternativos, lo cual repercute directamente en el bolsillo de los usuarios. “Cuesta explicarles a los clientes que hay que dar mucha vuelta. Se tarda más y de media los servicios se encarecen uno o dos euros”, asevera Miguel.

Varios taxis, en un atasco en el paseo María Agustín de Zaragoza, esta semana. / Pablo Ibáñez

Para este conductor, el principal hándicap de las obras es que “están muy juntas”. “El eje del Portillo está siendo horroroso. Y es una zona por la que hay que pasar sí o sí, por ejemplo, para ir a recoger clientes a la estación Delicias”, cuenta el taxista, que anticipa que la vuelta al cole va a saturar todavía más los atascos.

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“Sobre todo, el primer día, el martes, va a ser un caos”, indica Miguel, que considera que se verán zonas en el centro de Zaragoza “tremendamente saturadas”. La peor hora, dice, es de 8.00 a 10.00, precisamente el tramo en el que las rutas escolares toman protagonismo. “Esta primera semana de septiembre ya se ha notado respecto a la última de agosto”, remacha.