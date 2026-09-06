La escapada de Sara Carbonero a Zaragoza: visita a la Virgen del Pilar y exposición en La Lonja
La periodista ha recorrido enclaves históricos de la capital aragonesa y ha compartido su visita a través de sus redes sociales
Sara Carbonero ha aprovechado el fin de semana para visitar Zaragoza. La periodista ha recorrido algunos de los enclaves más reconocibles del centro de la ciudad que ha compartido en sus redes sociales. Su ruta ha incluido paradas en la plaza de la Seo, La Lonja y en la basílica del Pilar.
En La Lonja, Carbonero visitó la exposición Alfonso. Cuidado con la memoria, una muestra dedicada al legado de la histórica saga de fotógrafos Alfonso y a su mirada sobre buena parte de la España del siglo XX. Su paseo por Zaragoza terminó también con un guiño mucho más cotidiano y local: una fotografía de los clásicos adoquines, los populares caramelos de gran tamaño que forman parte de la tradición dulce de la ciudad y que tanto atraen a los turistas.
La presencia de Carbonero en la capital aragonesa coincide con un fin de semana de especial actividad, marcado por la quinta edición del Vive Latino, celebrada entre viernes y sábado en el recinto Expo. El festival ha vuelto a reunir a miles de personas y numerosos artistas en Zaragoza, pero la periodista no ha dejado evidencia de haber sido una de las asistentes al festival.
Sara Carbonero, periodista y presentadora, es uno de los rostros más conocidos de la televisión española, especialmente por su trayectoria vinculada durante años a la información deportiva.
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