Estas son las 18 líneas del bus que permanecen desviadas por las obras en Zaragoza

Poco o nada ha cambiado desde que empezó el verano la situación en Zaragoza para los buses urbanos que sufrían afecciones por las distintas obras que se estánejecutando en la capital aragonesa. En total, son 19 los recorridos que siguen modificados a día de hoy, 14 de ellos diurnos y cuatro nocturnos, además del bus turístico, sin afecciones significativas para el día a día de los zaragozanos pero sí para los visitantes, en este caso en la zona del Portillo.

En el entorno de la antigua estación se ven afectadas cuatro líneas: la 21, la 22, la 31 y la 51. Las dos primeras tienen igualmente cambios por las obras del Coso, que también afectan a la línea 28, la 29, la 30, la 32, la 35, la 38, la 39 y la 40, además del N1 y el N5. Y los trabajos en la avenida Valencia provocan alteraciones en la 35 y la 38 (como en el Coso), así como en la 41, la Ci3, el N4 y el N6.

Estos tres grandes proyectos siguen su curso y provocarán distintos contratiempos en los próximos meses. En el Portillo, por ejemplo, los retrasos provocan que las proyecciones más optimistas hablen de tener concluidas las dos grandes avenidas, Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro, para el próximo mes de abril, aunque la glorieta de los Zagríes no estaría hasta el próximo verano.

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PABLO IBÁÑEZ

Mientras, la renaturalización de las riberas del río Huerva también afecta, aunque sea de forma indirecta, al tráfico. Esta misma semana, y hasta el día 18, van a comenzar unos trabajos para renovar la red de abastecimiento en el entorno de Juan Pablo Bonet, provocando que algunas paradas se desplacen unos metros, si bien no habrá alteraciones en los recorridos.