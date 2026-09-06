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Estas son las 18 líneas del bus que permanecen desviadas por las obras en Zaragoza

Los cambios en los recorridos vienen provocados por las intervenciones en el Coso, la avenida Valencia y el Portillo

Un bus transita por una de las zonas en obras en el centro de Zaragoza.

Un bus transita por una de las zonas en obras en el centro de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

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Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Poco o nada ha cambiado desde que empezó el verano la situación en Zaragoza para los buses urbanos que sufrían afecciones por las distintas obras que se estánejecutando en la capital aragonesa. En total, son 19 los recorridos que siguen modificados a día de hoy, 14 de ellos diurnos y cuatro nocturnos, además del bus turístico, sin afecciones significativas para el día a día de los zaragozanos pero sí para los visitantes, en este caso en la zona del Portillo.

En el entorno de la antigua estación se ven afectadas cuatro líneas: la 21, la 22, la 31 y la 51. Las dos primeras tienen igualmente cambios por las obras del Coso, que también afectan a la línea 28, la 29, la 30, la 32, la 35, la 38, la 39 y la 40, además del N1 y el N5. Y los trabajos en la avenida Valencia provocan alteraciones en la 35 y la 38 (como en el Coso), así como en la 41, la Ci3, el N4 y el N6.

Estos tres grandes proyectos siguen su curso y provocarán distintos contratiempos en los próximos meses. En el Portillo, por ejemplo, los retrasos provocan que las proyecciones más optimistas hablen de tener concluidas las dos grandes avenidas, Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro, para el próximo mes de abril, aunque la glorieta de los Zagríes no estaría hasta el próximo verano.

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