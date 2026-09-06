La vuelta al 'cole' en Zaragoza, marcada por las obras: 14 buses desviados y nuevas afecciones en el Portillo y el Huerva

La vuelta al 'cole' en Zaragoza será una de las más intensas de los últimos años. El próximo martes, las rutas escolares regresarán a la escena urbana de una capital aragonesa que permanece levantada por las grandes obras que están cambiando su aspecto y provocando afecciones considerables al tráfico desde hace meses. El verano no ha dado tregua y la vuelta a la normalidad causará más de un dolor de cabeza a los zaragozanos y también al ayuntamiento, que trabaja para resolver el croquis consciente de que es imposible contentar a todos, con nuevas afecciones previstas en los entornos del Portillo y el Huerva. El primer paso se da este mismo lunes, con los autobuses urbanos recuperando sus frecuencias y horarios habituales, pese a que desde el comité matizan que la jornada se ha recuperado ya esta semana.

Pero la transformación que se está ejecutando en el triángulo del Portillo y sus calles y avenidas adyacentes, en su vecina avenida Valencia y en el Coso y la plaza San Miguel, zonas también céntricas, mantiene 18 líneas del bus desviadas. De ellas, 14 son diurnas, por lo que tendrán que convivir con los desvíos que también sufrirán varias de las decenas de rutas escolares que se activarán a partir del martes.

Una semana en la que, por cierto, los trabajos afectarán a nuevas calles. En el entorno del Portillo, el ayuntamiento trabaja con la contrata (MLN y Acciona) para apurar los plazos y reabrir cuanto antes el giro desde María Agustín hacia Escrivá de Balaguer, lo cual aliviará buena parte de los quebraderos de cabeza. La previsión es que esto suceda este mes, pero por el momento los atascos seguirán en el paseo zaragozano. Mañana, los operarios trabajarán en la plaza de la Ciudadanía desde las 8.00 hasta las 17.00 horas, lo que requerirá la ocupación del carril derecho a la altura de la calle Sádaba, aunque se permitirá el acceso a los garajes y badenes afectados.

Dos coches, en un atasco junto a las obras del Portillo. / Pablo Ibáñez

Asimismo, se ocupará por mitades la semicalzada de Escoriaza y Fabro, que se va a transformar en una gran avenida, hacia Vicente Berdusán, pero el tráfico no se verá afectado. El martes, los operarios trabajarán en esa misma calle pero en sentido hacia la avenida Madrid, por lo que habrá desvíos. Ambos días, lunes 7 y martes 8, estará prohibido estacionar en una decena de plazas de aparcamiento en Vicente Berdusán.

Cabe recordar que las obras del Portillo, ejecutadas por Zaragoza Alta Velocidad, acumulan varios retrasos (que han supuesto un sobrecoste de casi 6 millones) y no van a estar concluidos a principios de año. Las proyecciones más optimistas hablan de tener las dos grandes avenidas, Anselmo Clavé y Escoriaza y Fabro, operativas en abril, aunque la glorieta de los Zagríes, que distribuye el tráfico hacia el paseo Teruel y las avenidas Valencia (que debería estar acabada a principios de 2027), Goya y Santander, tendrá afecciones mínimo hasta el próximo verano.

Juan Pablo Bonet se suma a la lista

Además de otras obras como la de Pedro Cerbuna, el Coso o San Miguel, la renaturalización de las riberas del Huerva también provocará nuevas afecciones al tráfico durante la vuelta al cole. Desde mañana, a las 9.30, y hasta el día 18 de septiembre, se ejecutarán nuevos trabajos en el entorno de la calle Juan Pablo Bonet, vía que también es clave al conectar el centro con Camino las Torres, y cuyas calles más cercanas sufrirán desvíos y modificaciones temporales.

En este caso, se va a renovar la tubería de abastecimiento de agua que cruza Juan Pablo Bonet a la altura de la Carrera del Sábado (que se reabre al tráfico), ocupando los dos carriles en sentido Mariano Barbasán, por lo que se deberá habilitar un carril en contradirección en la calzada opuesta. Con todo, desde el consistorio aseguran que las líneas del bus no se verán alteradas, aunque las paradas se desplazarán algunos metros.

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La vuelta al cole ya está aquí, pero el curso académico, al igual que el político, estará protagonizado por las obras.