El Ayuntamiento de Zaragoza anuncia una inversión de más de 3 millones para renovar diez campos de fútbol y construir otros dos

El Ayuntamiento de Zaragoza va a renovar el césped artificial de diez campos municipales de fútbol en distintos barrios de la ciudad, tal y como ha anunciado este lunes la alcaldesa Natalia Chueca. El Gobierno municipal aprobará en los próximos días la licitación de este contrato, que tendrá además otros dos lotes adicionales: uno para el suministro de césped en los nuevos campos que se van a construir en Torre Ramona y El Rabal, y otro para el cambio de la tarima de juego en los pabellones A y B del CDM Siglo XXI. En total, el presupuesto base de licitación asciende a 3.398.369,84 euros (IVA incluido).

El primer lote del contrato comprende el suministro, instalación y mantenimiento de césped artificial para cinco campos de fútbol 11 (Torre Ramona, Parque Oliver, La Cartuja, El Gállego y Miralbueno) y de otros cinco campos de fútbol 7 (Valdefierro, Parque Oliver, Actur-Pablo Iglesias, La Almozara y García Traid). Estas diez actuaciones suman un presupuesto base de 1.470.136,45 euros.

El segundo lote, dotado con 1.616.219,33 euros, comprende el suministro, instalación y mantenimiento del césped en los dos nuevos campos de fútbol que el Ayuntamiento de Zaragoza va a construir en las instalaciones de Torre Ramona y El Rabal. Estos dos proyectos supondrán una ampliación muy relevante de estos dos equipamientos ubicados en los barrios de Las Fuentes y Vadorrey, en los que entrenan y compiten más de 1.000 jugadores de todas las edades.

El tercer y último lote, de 312.014,05 euros, se destinará a la sustitución y mantenimiento del pavimento de juego del CDM Siglo XXI, en sus pabellones A y B. En este caso, se trata de una superficie de tarima en la que se practican cada día diversas modalidades deportivas en interior.

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Tras su aprobación en la próxima reunión del Gobierno municipal, el contrato será licitado por procedimiento abierto. Una vez culminada su tramitación administrativa y adjudicado el contrato, el ayuntamiento programará las diferentes obras tratando de minimizar las afecciones a los miles de niños y niñas que entrenan y compiten en estos terrenos de juego, y con la estrecha colaboración de las entidades gestoras.