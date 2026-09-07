El calor tiene las horas contadas en Zaragoza: la entrada de aire polar propiciará una caída brusca de las temperaturas

El perpetuo mes de julio en el que parece que está instalado Zaragoza este verano tiene las horas contadas. Atrás quedan tres meses con temperaturas de récord nunca vistas hasta ahora y un comienzo de septiembre que ha dejado otro hito, el de la noche más sofocante que ha conocido la capital en el noveno mes del año; aunque el calor asfixiante todavía continuará apretando un poco más.

Sin ir más lejos, este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en varias zonas de Aragón, entre ellas el valle del Ebro, donde volverán a registrarse valores inusualmente altos para la época del año, más propios de la canícula que de septiembre, con temperaturas que llegarán hasta los 38 o 39 grados. En el resto de la comunidad, las máximas podrían darse en el Bajo Aragón de Teruel, Bajo Cinca, Cinca Medio y centro de Huesca, aunque algún grado por debajo.

En Zaragoza capital, el inicio de semana va a continuar siendo sofocante. Después de tres días deteniendo el mercurio en los 39 grados, todo apunta a que este lunes sumará una cuarta jornada similar, que dará paso a otra madrugada donde será difícil conciliar el sueño.

Nebulizadores en el recinto Expo durante el Vive Latino / Miguel Ángel Gracia

El martes volverá a ser otro día muy caluroso que volverá a activar las alertas de la Aemet. La novedad estará en que la noche, la que dará paso al miércoles, por fin será más confortable, con mínimas significativamente más bajas.

Hasta 10 grados menos

La madrugada será anómala para lo que ha sido habitual este verano y será el primer síntoma de un cambio brusco del tiempo en Zaragoza. El responsable será la entrada de aire frío procedente de latitudes altas que se descolgará durante varios días. La consecuencia será una caída de las temperaturas de manera drástica: hasta 10 grados en apenas 24 horas y máximas que caerán por debajo de los 30 grados.

De hecho, el peligro pasará de ser el calor al viento. Aemet activará el aviso amarillo por fuertes rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h según las previsiones de este lunes. Podría haber cambios conforme pasen las horas.

El contraste térmico va a ser tan fuerte que puede dar la sensación de que estamos ante un abrupto principio del final del verano

Estas temperaturas en realidad se moverán sobre lo que es normal durante la segunda semana de septiembre, aunque el contraste térmico va a ser tan fuerte viniendo de temperaturas de récord que puede dar la sensación que estamos ante un abrupto principio del final del verano.

Nada más lejos de la realidad. Durante los siguientes días, las previsiones dicen que poco a poco se irá ganando progresivamente algún grado poco a poco hasta adentrarse de manera sostenida en los 30 grados de cara al fin de semana, volviendo a situar a la capital en valores razonablemente por encima de la media.