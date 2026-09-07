Pistoletazo de salida al curso político en Zaragoza: Chueca pide "responsabilidad" a Vox y "paciencia" a los vecinos por las obras

La cuenta atrás (electoral) ya ha comenzado. Pese a que la semana pasada el curso político ya dio sus primeras pinceladas en el Ayuntamiento de Zaragoza, con un pleno extraordinario que sirvió para aprobar la nueva ordenanza cívica, ha sido este lunes cuando la alcaldesa, Natalia Chueca, ha reunido a todo su equipo de Gobierno en el Seminario para sentar las bases del último año de su primera legislatura al frente del consistorio, con la ciudad levantada por las grandes obras y varios proyectos que rematar antes de que lleguen los comicios del próximo 28 de mayo. Dos meses antes, eso sí, acabará el plazo para poder inaugurar lo que toque y sacar pecho por ello, ya que después la ley electoral tan solo permitirá poner en servicio las obras que se culminen.

Chueca ha aprovechado la cita para hacer un repaso a la actualidad en Zaragoza, con un primer anuncio para abrir boca: una inversión cercana a los 3,4 millones de euros para renovar diez campos de fútbol municipales y construir otros dos. "En los primeros ocho meses del año ya hemos ejecutado 56 millones de inversión, el doble de lo que se invertía en 2023 y el triple que en 2019", ha comenzado reivindicando. El jueves, la regidora se reunirá con las tres portavoces de la oposición y también con la tránsfuga Marisa Gaspar, con un objetivo claro: sacar adelante las cuentas de su último curso en la plaza del Pilar.

Con todo, más allá de los encuentros de cortesía con Lola Ranera (PSOE) y Elena Tomás (ZeC), los focos apuntarán a Eva Torres, la líder de Vox desde la renuncia de Julio Calvo, que ha mostrado una postura muy distante con los populares en este inicio de curso, sobre todo por los cambios en la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, con posturas todavía distantes. El PP ofrece rebajar los períodos de sanción a 20 días al año, variables en función de los días de alta contaminación, y la extrema derecha quiere que no se multe nunca. De esa negociación dependerá buena parte de los presupuestos, aunque este año Chueca cuenta con el comodín de Gaspar para alcanzar los 16 votos y aprobar las cuentas.

Reunión del Gobierno municipal del PP en Zaragoza, con Natalia Chueca a la cabeza, este lunes en el Seminario. / Miguel Ángel Gracia

"De Vox espero responsabilidad. Otra cosa sería si apoyar al Gobierno municipal no le diese buenos resultados, ahí creo que cambiarían de estrategia. Pero no es el caso", ha incidido la dirigente popular, en la línea de lo expresado en los últimos días, aunque subrayando que las partidas las diseñará el PP en solitario, a expensas de las aportaciones de su socio preferente, que este 2026 estuvo a punto de tumbar los presupuestos y tensó la cuerda hasta el último día. Sí ha anticipado la alcaldesa que, pese a la inflación y el fin de los fondos europeos, espera que las cuentas sigan creciendo en términos generales.

Las obras como reto

Chueca, que ha resaltado la rebaja en la deuda municipal, el "ejemplarizante" uso de los fondos europeos y la "transversalidad" entre sus concejalías, ha lanzado un dardo al resto de formaciones políticas del consistorio. "En julio fui reelegida como candidata, mientras que el resto de partidos están más despistados, pensando más en sus intereses particulares que en la ciudad", ha rubricado, marcando territorio a poco más de ocho meses de las próximas municipales, sabiendo que las encuestas le son favorables.

Un tiempo en el que, dice, "queda mucho trabajo que hacer y sigue habiendo carencias que habrá que ir subsanando". "No lo quiero pintar todo de color de rosa", ha afirmado la regidora, consciente de que el curso va a estar marcado por las afecciones al tráfico con las obras. "Estamos en septiembre y nuestro trabajo ahora es controlar cada uno de los proyectos para minimizar las molestias que generan a los vecinos. Vamos a seguir trabajando con las contratas para que hagan su trabajo en tiempo y forma, como hasta ahora. Obviamente, no vamos a engañar a nadie y las obras generan molestias, por lo que necesitamos de la paciencia de todo el mundo y también de la ilusión, por saber que el resultado merece la pena", ha dicho a ese respecto.

La situación de La Romareda

Mientras, el gran proyecto de la legislatura, la construcción de la nueva Romareda, encara su último año con nuevas polémicas tras la transferencia de ocho millones al Real Zaragoza por el naming. Los plazos dicen que tiene que estar concluida en agosto de 2027, aunque el tiempo apremia y en verano ha habido inconvenientes como el desmontaje de la grada del Gol Sur por un fallo en la elección del mortero, siendo repuesta recientemente, pero provocando algunos "retrasos".

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Iván Trigo

Chueca ha incidido en que en los próximos días se reunirá el consejo de la sociedad Nueva Romareda que ella preside, con representación también del Gobierno de Aragón y del club, para actualizar el estado de los trabajos. Lo que tampoco se ha decidido es a qué se dedicará el edificio destinado para los usos terciarios. Según la líder popular, todavía esperan que la FIFA -que tiene previsto visitar el estadio en otoño- confirme si se podrán aprovechar antes del Mundial 2030 o habrá que esperar a que acabe la cita, aunque en el ayuntamiento prácticamente dan por hecho que será la segunda opción la que se imponga. Es decir, el campo se estrenaría sin residencia, hotel o la opción por la que finalmente se opte.