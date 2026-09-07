La realidad del mercado en Zaragoza: la subida del precio de la vivienda no rebaja el apetito inversor de las promotoras

El mercado inmobiliario en Zaragoza presenta, en su fondo, el mismo problema que sufre el resto del país. La pronunciada asimetría entre la escasa oferta y la elevadísima demanda, sumada al incremento de los costes de construcción y a la escasez de mano de obra para levantar las nuevas promociones, hace que el metro cuadrado se sitúe ya en 2.404 euros, muy por encima de la media de la provincia, que no llega a los 2.000 euros.

Una situación que está provocando el desplazamiento del mercado hacia el área metropolitana de la capital aragonesa, como constata el informe inmobiliario presentado esta misma semana por la cátedra homónima de la Universidad de Zaragoza. Con todo, la ciudad sigue acaparando más de un 40% de la cuota de mercado y, pese a que las compraventas han descendido ligeramente en el último año, están apareciendo nuevas promotoras que han puesto sus ojos en Zaragoza.

Esta misma semana, la madrileña Único Homes anunciaba su desembarco en la capital del cierzo con una inversión de 42 millones de euros para, en régimen de cooperativa (otro formato en auge), levantar 112 viviendas en Miralbueno, una de las zonas más emergentes de la ciudad. “Llevábamos tiempo queriendo desembarcar en Zaragoza por su enorme capacidad para atraer inversión, generar actividad y, sobre todo, ofrecer calidad de vida”, decía Javier del Pozo, CEO de Único Homes, que gestiona una cartera de más de 1.700 pisos, principalmente en Madrid.

En ese mismo extremo de la capital ha aparecido otra promotora, Naiz Homes. De origen vasco, su irrupción ha sido muy sonada tras adquirir uno de los solares del Barrio del AVE por 26 millones de euros. Con poco más de dos años de vida, su oferta se impuso a otras tres grandes promotoras con amplia presencia local, como son Lobe, Plaza14 y Neinor (Aedas Homes). Así, en estos momentos la promotora vasca, que como informó este diario llevaba meses analizando el mapa zaragozano con la intención de expandirse tras un inicio fulgurante en San Sebastián, Madrid y Málaga, ya trabaja en los detalles de una promoción que contará con 234 viviendas libres junto a la estación Delicias, en una de las áreas urbanísticas con precios más altos del mercado.

Pastilla donde Naiz Homes levantará próximamente 234 pisos, junto a la estación Delicias de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El desembarco de Único y Naiz supone solo dos ejemplos de una tendencia que puede consolidarse en Zaragoza, una ciudad que se ha mantenido con un precio más contenido que otras grandes capitales en gran parte por la enorme bolsa de suelos que hay disponible en Arcosur, barrio que, en fase más o menos avanzada, tiene hasta 45 promociones activas o a punto de estarlo.

Pero ahí el suelo, y por ende los precios del producto final (las viviendas), también está encareciéndose, con la aparición de capital foráneo que ve una oportunidad de inversión. De hecho, si bien son pocos, ya hay pisos que superan la barrera de los 300.000 euros, algo impensable hasta hace no mucho en Arcosur. Su retén está, principalmente, en que entre el 55% y el 60% de sus viviendas proyectadas son de protección oficial, aunque la última subida del módulo ya hace que el metro cuadrado esté en 2.104 euros.

Casi 30.000 viviendas

En cualquier caso, el protagonismo del emergente barrio en el mercado inmobiliario zaragozano se refleja en el hecho de que aglutina más del 50% de los suelos todavía por desarrollar. A finales de 2025, en el Ayuntamiento de Zaragoza contabilizaban 21 áreas con capacidad para más de 28.000 hogares, 15 de ellas con la tramitación aprobada. De ellos, más de 17.000 estarán en Arcosur. Pero también existen otras bolsas que se están desarrollando o van a hacerlo de forma inminente.

Una promoción de viviendas en construcción en Arcosur. / Laura Trives

En la orla este, entre la trasera del Príncipe Felipe, los suelos de Miraflores y Parque Venecia 2 se impulsarán más de 2.600 viviendas. No demasiado lejos, en San José están cerrándose varios vacíos urbanos con nuevas promociones ya en construcción. Mientras, en el entorno de la avenida Cataluña se proyectan cerca de 3.000 viviendas y todavía están pendientes las más de 800 de Aceralia.

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Eso, sin contar las nuevas oportunidades para inversores externos, como la pastilla del Portillo que Zaragoza Alta Velocidad sacará a la venta cuando se concluya el parque. Un momento que también quieren aprovechar los barrios rurales. Sin ir más lejos, en julio el ayuntamiento desbloqueó dos sectores en Montañana para más de 1.200 viviendas. Con los precios disparados (casi no hay obra nueva por debajo de los 200.000 euros), el apetito inversor no tiene visos de menguar. Al menos, a corto plazo.