La urbanización de Zaragoza que muchos sitúan en Utebo y que tendrá un nuevo centro comercial en la puerta

La urbanización Torreblanca contará con nuevos vecinos dentro de pocas semanas. No serán moradores al uso, sino comerciales, con un nuevo parque comercial que llevará su mismo nombre y que ya tiene cuatro marcas confirmadas: Aldi, cuya apertura es inminente, McDonald’s, Action y la gasolinera low cost Plenergy. Todas ellas prevén inaugurarse antes de que acabe el año y para el próximo 2027 la fotografía del Parque Comercial Torreblanca podría completarse con otras dos que se están negociando, un gimnasio y otra cadena de comida rápida que se ubicará, precisamente, junto al McDonald’s. Se trata de un retail park (formato en auge en todo el país) que, a primera vista, como sucede con la propia urbanización homónima, parece ubicado en Utebo, junto al Alcampo y la renovada travesía de la N–232. En cambio, a nivel administrativo, ambos están en Zaragoza. En concreto, en el barrio rural de Garrapinillos.

Una situación que provoca que los vecinos de Torreblanca, junto a la autovía de Logroño, estén censados legalmente en la capital aragonesa, de cuyo ayuntamiento depende su día a día. Sin ir más lejos, el pasado año se anunciaron una serie de reformas en varios parques infantiles de la ciudad que incluían el de esta urbanización, situada a más de seis kilómetros del casco urbano de Garrapinillos, núcleo que está rodeado de varios entornos residenciales privados, además de Torreblanca, como Torre del Pinar, Comunidad La Sagrada, Condefuentes o Joaquín Costa.

En el caso de Torreblanca, la reforma de la avenida que une Utebo y Zaragoza, la antigua carretera de Logroño, ha permitido mejorar el día a día para los peatones y el tráfico rodado tras su reciente estreno a comienzos de este mismo verano. Pero también ha supuesto un cambio favorable para los accesos, cuestión que ha permitido desbloquear el proyecto del parque comercial (donde antes ya había un Aldi que se vio obligado a cerrar, con esta razón entre las causas) e, indirectamente, ha beneficiado a los vecinos de Torreblanca.

JAVIER RIO

La urbanización fue construida en la década de los 90 y cuenta con unas 140 viviendas unifamiliares. Precisamente, la N–232 ha causado más de un dolor de cabeza (en algunos casos, literal) a sus habitantes, debido especialmente a los ruidos provenientes de la N–232, muy transitada en el día a día por miles de vehículos. En 2015, incluso ganaron una sentencia que obligaba al ministerio a aportar soluciones que, para algunos de los moradores, fueron insuficientes.

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Una de sus entradas principales se ubica en un vial que separa el nuevo parque comercial del centro ya existente donde está el Alcampo. Más al detalle, los vehículos que entren y salgan a la urbanización tendrán ubicada, justo en la puerta, la gasolinera low cost que Plenergy va a habilitar. Asimismo, el proyecto de renovación de la N–232 contemplaba varias mejoras en los accesos para los vecinos desde Torreblanca. No solo en este último, sino también tenía prevista la habilitación de otro acceso. Asimismo, el consistorio aprovechó las obras ministeriales para sustituir algunos tramos de la tubería que abastece a núcleos como Garrapinillos o Casetas.