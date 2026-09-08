La asociación Amigos del Galacho de Juslibol atribuye a la "desidia municipal" el incendio del tren turístico El Carrizal

La Asociación Amigos del Galacho de Juslibol ha denunciado que el incendio del tren turístico El Carrizal, calcinado por completo este sábado 5 de septiembre a la entrada del espacio natural protegido, pone en riesgo el acceso al Galacho y reclama al Ayuntamiento de Zaragoza, al que acusa de "desidia", la retirada inmediata de los restos y residuos contaminantes.

Y es que la plataforma considera que el siniestro es el desenlace de meses de "desidia" y recuerda que el pasado 20 de febrero la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, anunció una inversión de 35.000 euros para sustituir el transporte, que entonces aseguró que estaba "casi" listo para ejecutarse.

Según la asociación, el vehículo había sufrido "reiteradas averías" durante la primavera y, pese a ello, continuó prestando servicio hasta quedar completamente destruido. Amigos del Galacho ha señalado que llevaba meses denunciando esta situación en medios de comunicación y a través del informe ‘El Galacho, la Savia de Zaragoza’, presentado el pasado 5 de mayo, mientras que asegura haber recibido "silencio", negativas a sus peticiones y "absoluta opacidad informativa" por parte del Ayuntamiento.

Personas con movilidad reducida

La desaparición del tren, ha advertido la plataforma, afecta especialmente a las personas con movilidad reducida, mayores y familias que dependían de este medio para acceder al Galacho. Además, alerta de que las visitas escolares previstas para finales de septiembre están "en grave peligro" de suspensión.

La asociación exige también el "precintado de la zona" y la retirada "inmediata y urgente" de la chatarra y los residuos generados por el incendio, al considerar que aceites, combustibles, plásticos quemados y fluidos técnicos pueden suponer un riesgo de contaminación del suelo en este espacio protegido.

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Por ello, reclama a la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad una respuesta "inmediata, pública y transparente" sobre el plan de descontaminación, las medidas para garantizar las visitas escolares y el plazo para reponer el transporte.