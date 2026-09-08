El Ayuntamiento de Zaragoza ensayará mejoras en la seguridad vial del entorno de este colegio

El entorno escolar de la zona de La Romareda acoge, hasta el próximo 30 de octubre, las pruebas del proyecto europeo Elaborator que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza dentro del programa Horizonte Europa y que pretende establecer medidas que mejoren la seguridad vial, la inclusión y la sostenibilidad de zonas concretas donde los beneficiarios principales son colectivos vulnerables (hospitales, residencias, colegios, etc.).

En el caso de Zaragoza, las actuaciones se centran en la calle Pedro III, donde se encuentra el colegio Doctor Azúa, y cuyos cambios implicarán, a su vez, otras medidas en las calles del entorno. El programa Horizonte Europa, que ha destinado 80.000 euros a Zaragoza, permitirá ensayar la reordenación de la movilidad y el estacionamiento durante un mes y medio, hasta el 30 de octubre. Una vez transcurrido este tiempo, el consistorio debe valorar su eficacia para dar la continuidad a los cambios o realizar la reversión a la situación inicial.

La concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha expresado "la oportunidad que nos brinda este proyecto de probar una reordenación con más calado de lo habitual en torno a la seguridad vial de los centros escolares, precisamente en este entorno de alta densidad de estos equipamientos. Queremos ser ambiciosos con este piloto y reorganizar los espacios, incluso, compensando la zona con más plazas de aparcamiento. Durante este mes y medio supervisaremos cómo se adapta la comunidad escolar y el tráfico en la zona para tomar decisiones sobre la continuidad o no de las medidas".

Mañana miércoles, 9 de septiembre, el Ayuntamiento de Zaragoza comenzará los trabajos de señalización para incorporar los cambios previstos en el proyecto, que estarán disponibles la próxima semana. Elaborator ha involucrado a 12 ciudades europeas comprometidas con la transformación de la movilidad. El análisis detallado de los patrones de movilidad permite medir flujos de peatones, bicicletas y patinetes, volumen y velocidad del tráfico y exposición a contaminante. En total, 38 socios se han aliado en todo el continente y, en el caso de Zaragoza, también participan el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), Myrentgo Mobility y el Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC).

Modificaciones de Elaborator

El piloto parte de un cambio muy sustancial para la zona, vinculado a los días lectivos en esta zona con especial concentración de centros educativos. De hecho, se trata del distrito con más equipamientos de este tipo en toda la ciudad. En concreto, se trata de la peatonalización de un tramo de Pedro lll durante todo el tiempo de duración de la prueba piloto y la prohibición del estacionamiento en dicha vía, incluida la "U" anexa a Doctor Azúa, esto último en jornadas y horarios lectivos. Únicamente será posible el acceso total en bicicleta, mientras que, los días no lectivos, los vehículos sólo podrán acceder desde Asín Palacios, girando por Santa Mónica.

Al margen de la peatonalización de Pedro III, los cambios durante el desarrollo de Elaborator en esta zona serán los siguientes:

1. - Nueva ubicación de las paradas del bus y del transporte escolar: Se suprimen las paradas de Pedro III/Asín y Palacios (poste 623) para las líneas 35, 42 y 53. También Asín y Palacios 8, (poste 025) para la 35 y la 53 y se sitúa una nueva parada en Condes de Aragón, a la altura del CEIP Dr. Azúa, para la 35, 42 y 53. A continuación de la parada de bus se habilitará una reserva de espacio para el bus escolar, únicamente para este cometido durante los días de apertura del colegio.

2.- Solución para el badén de la Iglesia de Santa Mónica, el cual tendrá permiso permanentemente para acceder desde la calle Asín y Palacios.

3.- Creación de la plaza estancial en el entorno de Pedro IV el Ceremonioso

4.- Reordenación del tramo final de la avenida Juan Pablo II: se reduce a un único carril de circulación al implantarse estacionamiento con el que se crean varias plazas nuevas, así como la posterior habilitación de plazas en el entorno del centro comercial Aragonia.

5.- Reordenación de Condes de Aragón entre Juan Pablo II y Luis Bermejo: se pone en marcha un doble sentido de circulación y, en consecuencia la reordenación del estacionamiento. Entre Juan Pablo II y los fondos de saco en sentido de entrada a la ciudad, se eliminan los aparcamientos en el margen opuesto a los centros educativos. Entre los fondos de saco y la calle Luis Bermejo, para conservar la plataforma de parada de autobús y taxi, es necesario más espacio y, por ello, se suprime el margen contrario como zona de estacionamiento.

6.- Reordenación de Condes de Aragón entre Pedro III el Grande y Vía Hispanidad: La solución adecuada para esta zona es el estacionamiento en espiga invertida junto a los centros educativos entre Pedro III el Grande y el andador José Castán Tobeñas. Se permite aparcar en línea junto al andador, eliminando el carril derecho paralelo a la vía de servicio situada junto al centro de salud. Esto mismo se aplica en el tramo entre el final de dicha vía y y aproximadamente 50 metros antes de la incorporación a Vía Hispanidad.

7.- Zona Kiss and Go en el CEIP Cesáreo Alierta: va a ir instalada una zona en Asín y Palacios, en paralelo a la pista de baloncesto del centro, para que los padres y madres puedan recoger y dejar a los niños en el colegio.

Todas estas actuaciones permiten compensar las plazas de estacionamiento eliminadas con las generadas. Esta iniciativa está basada en soluciones de urbanismo táctico reversible, es decir, la utilización de señalética, balizamiento, elementos desmontables y otras intervenciones que se pueden implantar rápidamente, modificarse o retirarlas con un coste reducido y sin generar afecciones permanentes sobre la infraestructura viaria.

El Ayuntamiento de Zaragoza somete a un seguimiento continuo el anterior listado de medidas comprobando indicadores objetivos como evolución de la seguridad vial, el comportamiento del tráfico, la capacidad funcional de la red viaria, el funcionamiento del transporte público urbano, la operatividad del transporte escolar, la accesibilidad a los centros educativos, la comodidad de los usuarios, la utilización de los espacios recuperados y la percepción de la comunidad educativa y del resto de usuarios.

Programa e innovación

El programa Horizonte Europa (Horizon Europe) 2021-2027 es el más destacado de los que se destinan a financiar la investigación. Con un presupuesto de alrededor de 95.000 millones de euros, impulsa proyectos destinados a generar conocimiento, desarrollar nuevas tecnologías y soluciones y trasladar la investigación al mercado y a la sociedad. El programa reúne a universidades, centros de investigación, empresas, administraciones públicas y otras organizaciones europeas e internacionales para abordar grandes retos económicos, sociales y medioambientales.

Noticias relacionadas

Entre sus principales objetivos se encuentran reforzar la competitividad europea, fomentar la transición ecológica y digital y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Horizonte Europa financia proyectos colaborativos en ámbitos muy diversos, desde la movilidad sostenible y las ciudades inteligentes hasta la energía, la salud, el cambio climático o la transformación digital, favoreciendo la cooperación entre países y el intercambio de conocimiento. En este marco se desarrollan iniciativas como Elaborator, enfocado a soluciones innovadoras de movilidad urbana y compartir sus resultados con otras ciudades europeas.