El colegio público con 100 años de historia en un barrio obrero de Zaragoza que lidera ránquines: un programa innovador de radio y referente multicultural

Con la vuelta a las clases y el inicio del curso 2026/2027, los colegios se han preparado para recibir de nuevo a los alumnos. Para algunas familias es el primer año en un colegio y, por tanto, han tenido que llevar a cabo el proceso de elegir a qué centro llevar a su hijo.

Algunos colegios destacan más que otros por su proyecto educativo, la formación que ofrecen, la calidad de la enseñanza y los valores que fomentan. En el caso del Colegio de Educación Infantil y Primaria Aljafería destaca por su desarrollo integral hacia su alumnado, impartiendo de forma equitativa conocimientos básicos, avanzados y habilidades sociales o pensamiento crítico.

El CEIP Aljafería y sus 100 años de historia

El centro es ya histórico, pues cumplió un siglo de vida dando clase. Antes recibió otros nombres. El colegio ubicado en el barrio de Las Delicias y a escasa distancia del palacio que le da nombre (calle de Juan XXIII n.º 2), primero fue el grupo escolar Jardines Gimeno Rodrigo, en 1967 cambió su nombre al de la calle en la que se encontraba (Juan XXIII) y finalmente, en 2023, se convertiría en CEIP Aljafería.

En imágenes I Un repaso a los 100 años del colegio Aljafería de Zaragoza /

En el centro educativo durante los 100 años han imperado los mismos valores, muy unidos al barrio donde se encuentra: la igualdad, el respeto y la multiculturalidad. La escuela está en La Almozara, pero el 90% de los estudiantes son de Delicias, barrio con el que colinda y que se encuentra en expansión.

El colegio mejor valorado en Micole

El CEIP Aljafería es el colegio público de Zaragoza mejor valorado en el portal Micole, una plataforma especializada en encontrar, comparar y valorar centros educativos en España. A partir de las métricas y las reseñas que obtiene la web, cada año lanzan listas con las mejores escuelas. El colegio del barrio de La Almozara lleva siendo la escuela pública de la ciudad que entra en el ranquin de los 25 mejores centros de educación infantil y primaria de la capital aragonesa, rodeado de colegios concertados.

Cuenta con una valoración de 4,3 estrellas sobre 5. La escuela destaca por impulsar proyectos innovadores como Aljafónicos FM, un programa radiofónico centrado en promover los valores de convivencia, respeto o simplemente hacer del aula un espacio en el que participar e interaccionar con más facilidad. Además, está la posibilidad de especializarse en la lengua inglesa, al ser un centro bilingüe.

El CEIP Aljafería de Zaragoza cumple 100 años. / Jaime Galindo

El colegio tiene tres reconocimientos del portal Micole por ser de los mejores colegios de la ciudad, en 2021, 2025 y 2026. Ya en el siglo pasado, el centro, cuando aún se llamaba Juan XXIII, recibió el galardón "Un millón para el mejor" por su proyecto de gestión integral e innovación educativa "Arabiana", enfocado en la gestión integral del centro y la evaluación educativa.

"Un elemento social importante"

En una entrevista dada a este medio con motivo de su centenario, el director del colegio Daniel Pueyo, destacaba la importancia de sus tres valores insignia (igualdad, respeto y multiculturalidad): "Los alumnos normalizan que en el aula hay niños y niñas de distinta religión, procedencia y color de piel y rara vez hay una falta de respeto. Su vida es entre alumnos de distintos orígenes y creencias y todo está aceptado. Eso es lo bueno del colegio".

El CEIP Aljafería de Zaragoza cumple 100 años. / Jaime Galindo

El CEIP Aljafería es, según el propio director, "un elemento social importante" en el barrio de La Almozara y, sobre todo, en Delicias. "Los maestros y maestras que hemos pasado por este colegio hemos luchado para que el alumnado mejore. Cuando se creó, era un barrio obrero, las familias no tenían recursos y los docentes buscaban educar a los hijos de los obreros que trabajaban en las fábricas del entorno para que pudieran conseguir un futuro mejor", añadía en el aniversario del centro.