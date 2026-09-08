Una conocida cafetería abre su tercer local en una de las arterias más concurridas de Zaragoza

Zaragoza se prepara la nueva inauguración de una nueva cafetería en una de las zonas más transitadas de la ciudad. La capital aragonesa es la elegida por muchos establecimientos y marcas para emprender su negocio gracias a su actividad comercial. La siguiente en hacerlo será una cadena de productos de repostería y cafés, que ya cuenta con dos locales abiertos desde hace unos meses.

La calle Don Jaime, nº42, acogerá en cuanto finalicen las obras de su interior la nueva apertura de un Vivari, en una de las arterias más concurridas de Zaragoza. El local se instala donde antes se encontraba el bar Inbyss, en pleno casco histórico en uno de los barrios más emblemáticos de la capital aragonesa. Se trata de una calle con una afluencia constante tanto de turistas como de vecinos durante todo el año, una vía que conecta directamente con la basílica de Nuestra Señora del Pilar y que queda muy próxima a La Seo.

Amplia variedad de propuestas

De este modo, el nuevo local se encuentra en una zona con una actividad comercial muy importante durante todo el año, garantizándole el paso continuo de transeúntes. Esta cadena de productos ofrece una amplia variedad de propuestas: cafés, bollería, repostería, panadería y diferentes opciones saladas. El establecimiento se encuentra actualmente en la recta final de los trabajos previos a la apertura. Con esta inauguración, será el tercer local de la cadena en Zaragoza, después de su llegada al barrio de Las Fuentes y de la posterior apertura en la calle Anselmo Clavé justo antes del verano.

Fachada de la cafetería Vivari en la calle don Jaime de Zaragoza / Jaime Galindo

Los tres establecimientos de la compañía han abierto sus puertas en 2026, todos en cuestión de meses, lo que confirma su ritmo de expansión y crecimiento en la ciudad. Vivari desarrolla un proyecto que combina cafetería y panadería pensando para todas las horas del día, no es un comercio centrado únicamente en desayunos. En sus locales, el café convive con cruasanes, bollería, repostería, opciones saladas y bocadillos.

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Nacida en 2012

La marca nació en 2012 vinculada a las panaderías de proximidad y, con el tiempo, evolucionó hacia su actual modelo de coffee bakery. Su implantación es especialmente fuerte en Cataluña, desde donde ha extendido su producto a distintas zonas de España. Los trabajos avanzan en el interior del local, mientras la rotulación del cartel de Vivari ya está colocada en la fachada. La evolución de la marca en Zaragoza avala la trayectoria de este nuevo establecimiento.