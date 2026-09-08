Un conocido bar del centro de Zaragoza cierra de forma indefinida: "Sentimos mucho las molestias"

Los imprevistos ocurren. No se pueden prever y conllevan actuaciones rápidas y molestias. Para los locales y los negocios cuando esto ocurre supone, en algunos casos, dejar de ejercer su actividad de forma temporal para poder arreglarlo. Ha sido el caso de este bar del centro de Zaragoza que se ha visto obligado a bajar la persiana.

Se trata de La Cordobesa, un bar de tapas ubicado en la calle Jordán Urries, en pleno centro de la ciudad. El negocio está especializado en patatas asadas y cuenta con numerosas variaciones de este conocido y popular producto. Desde las más tradicionales con aceite, sal y pimienta a otras con torreznos, pulpo e incluso, opciones veganas.

Cierre temporal

El establecimiento ha anunciado su cierre temporal a través de sus redes sociales, algo que ha pillado por sorpresa a mucha gente. "Os informamos de que nuestro bar permanecerá cerrado temporalmente debido a una avería", explican en su publicación. No se detalla cuál es la avería concreta que han sufrido ni los trabajos que necesitan hacer para repararla, pero sí que se disculpan: "Sentimos mucho las molestias que esto pueda ocasionar y esperamos poder solucionarlo lo antes posible".

El mensaje termina prometiendo futuras actualizaciones: "Os avisaremos por aquí en cuanto volvamos a estar abiertos"."¡Gracias por vuestra comprensión y paciencia!", concluyen. Así, el negocio que abrió sus puertas en 2025 tiene que hacer frente a este inesperado bache.

Un buen año para La Cordobesa

Sin embargo, La Cordobesa en el año de vida que lleva ha conseguido conquistar el paladar de los zaragozanos y sus patatas asadas han conseguido triunfar. Una propuesta que apuesta todo a un producto popular, hecho de forma casera y con sabores innovadores.

De hecho, el crecimiento del negocio es notable. Han lanzado su propia página web y habían renovado su carta cambiando los sabores de las patatas asadas.

Su ubicación y su propuesta gastronómica encajan además con el entorno. Se trata de un plato rápido de consumir en una zona céntrica de Zaragoza, donde muchas personas están de paso y buscan una opción para comer o tapear antes de continuar su paseo por la ciudad.

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El local está en una calle con otros negocios hosteleros conocidos de la ciudad. En la misma calle, la ya mencionada, Jordán Urries a menos de dos minutos de la plaza del Pilar, se encuentran establecimientos como La Viña o El Caldero Mágico. La Cordobesa ocupa el espacio que antes era conocido como El Papagayo.