Natalia Chueca anuncia el destinatario de la Medalla de Oro de la ciudad que se entregará en Pilares

Cuando queda un mes y dos días para el pregón que marca el inicio de las Fiestas del Pilar, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha desvelado otra de las incógnitas que todavía quedaban por despejar: quién recibirá la Medalla de Oro de la ciudad que se entrega, como es ya tradición, en un pleno solemne que se celebra justo antes de salir al balcón a dar inicio a los festejos. Así, en este 2026 será Ibercaja Banco y la Fundación Ibercaja las instituciones que serán reconocidas con la que es la mayor distinción que otorga la capital aragonesa.

El momento de la entrega de la Medalla de Oro es "uno de los momentos más importantes de las fiestas", ha dicho Chueca, y tiene lugar en un salón de plenos abarrotado en una sesión en la que también se entregan los reconocimientos a los hijos adoptivos y predilectos de la ciudad escogidos por cada uno de los grupos municipales, que este año todavía se desconocen. Sobre el nombramiento de Ibercaja, la alcaldesa ha dicho que en 150 años de historia de esta institución era una "anomalía" que todavía no hubiera recibido este premio, por lo que era el momento de corregirlo aprovechando este aniversario redondo.

150 años de historia

"Han sido 150 años de contribución no solamente a la economía de Aragón sino también de contribución social que ha hecho de Zaragoza y de todo Aragón un lugar mejor. Ibercaja ha fomentado el ahorro y los primeros préstamos para poder empezar a impulsar la economía, empresas y a las familias aragonesas", ha justificado la alcaldesa, que ostenta la competencia en exclusiva de decidir a quién entregal la Medalla de Oro. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 10 de octubre.

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Con la designación de Ibercaja, Chueca cierra un mandato en el que habrá entregado -si es que no otorga alguna más de aquí al próximo mes de mayo- la Medalla de Oro de la ciudad a Carreras Grupo Logístico; al vicepresidente de Santander España Juan Manuel Cendoya (nacido en Zaragoza); a la presidenta de Heraldo de Aragón Paloma de Yarza López-Madrazo; y a Ibercaja, todo instituciones y representantes de las más altas esferas de la comunidad. Asimismo, la regidora también reconoció, como manda la tradición, a uno de sus antecesores: el alcalde Pedro Santisteve (ZeC), que recibió esta distinción que reciben todos los exalcaldes en junio de 2024.