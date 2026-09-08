Los pabellones y las piscinas de Zaragoza que estuvieron en riesgo de cierre ya tienen nueva empresa gestora

El pasado 1 de mayo, las puertas de los pabellones y las piscinas de los Centros Deportivos Municipales Alberto Maestro, Tenerías y Palafox abrieron con normalidad. Una cuestión que podría parecer habitual en el día a día, pero que en aquel entonces supuso un alivio para los trabajadores que llevan el control de accesos, el mantenimiento y el servicio de socorrismo en dichos CDM y también para el ayuntamiento. Y es que la compañía que había gestionado estos servicios durante los últimos cuatro años, la UTE formada por Imesapi (empresa del conglomerado de Florentino Pérez) y Salzillo amenazó con un cierre que planeó durante varias semanas y que finalmente no se produjo. Ahora, esos servicios ya tienen una nueva empresa gestora, Serveo, que se encargará también de lo propio en el Siglo XXI y en el José Garcés, sobre los que la misma UTE también planteó una hipotética clausura.

El motivo del conflicto nació a principios de año, cuando la gestora (Imesapi-Salzillo) comunicó al ayuntamiento que no iba a continuar prestando el servicio, amenazando con un erte para la plantilla del Alberto Maestro, del Tenerías y del Palafox que sería efectivo desde el 1 de mayo. La UTE denunciaba que habían caducado los contratos y no se habían sacado a concurso las nuevas licitaciones, por lo que optaban por abandonar la contrata y dejar a cientos de zaragozanos sin un servicio esencial a las puertas del verano.

Y no solo eso, sino que estas dos mismas empresas también gestionaban los accesos, el mantenimiento y el socorrismo en el Siglo XXI y en el José Garcés, así como la bolsa de socorristas de hasta 12 piscinas municipales, amenazando igualmente con un cierre que tampoco se materializó. El consistorio se vio obligado, en el mes de abril, a aprobar una orden de continuidad "forzosa", alegando precisamente que el servicio que dan tanto los CDM como las piscinas de verano es esencial. Dicha prórroga se mantendría en vigor hasta que hubiese una nueva adjudicataria, que como ya se ha citado será Serveo, a falta de que se formalicen los últimos trámites.

Entrada al CDM Alberto Maestro de Zaragoza, el pasado mes de marzo. / Pablo Ibáñez

La UTE formada por Imesapi y Salzillo terminó acatando, a regañadientes, dicha continuidad obligada, aunque presentó varios recursos, uno de ellos estimado de forma parcial por el propio consistorio. Sea como fuere, la sangre no llegó al río y, a finales de mayo, el Gobierno municipal del PP aprobó la nueva licitación, dividida en tres lotes, por un precio de salida de 7,9 millones de euros.

Noticias relacionadas

En ese sentido, Serveo ha sido la única empresa en presentar una propuesta para los tres lotes, y a finales de agosto la mesa de contratación aprobó toda la documentación que había sido requerida, por lo que en las próximas semanas la compañía relevará a la UTE Imesapi-Salzillo, que pondrá fin a su etapa en Zaragoza. Serveo se encargará por tanto de los accesos, el mantenimiento y la bolsa de socorristas del Alberto Maestro, del Tenerías, del Palafox, del Siglo XXI y del José Garcés durante los dos próximos años, con opción de prórroga de un año.