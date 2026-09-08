El PP sigue sin hacer público el contrato entre la Nueva Romareda y el Zaragoza tras transferir al club 8 millones de euros: "Hay partes confidenciales"

Si existían dudas sobre el contrato de explotación del Ibercaja Romareda firmado entre la sociedad Nueva Romareda y el Zaragoza, puede que la comisión de Presidencia de este martes no haya ayudado demasiado. La única conclusión a la que se puede llegar fácilmente tras la sesión extraordinaria convocada a petición del PSOE es que desde el Gobierno municipal siguen negándose a hacer público ese acuerdo entre el club y la SL por el cual el equipo podrá explotar y hacerse con los ingresos que le reporte el nuevo estadio a cambio del pago de un canon que, de inicio, será de 1,1 millones de euros. Eso sí, desde el PP hoy han esgrimido nuevos argumentos para evitar la publicación de ese documento: "El riesgo de sabotajes y de actos terroristas", ya que los papeles incluyen detalles de las instalaciones.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo , Víctor Serrano, en una comisión en la que la comparecencia se había pedido al concejal de Presidencia, Ángel Lorén. Ninguno de los dos, no obstante, es consejero en la sociedad Nueva Romareda ya que por parte del ayuntamiento lo son la alcaldesa, que además es la presidenta de la SL, y la portavoz de Vox, Eva Torres. Por este motivo, el concejal de Urbanismo ha asegurado que ni el mismo ha tenido acceso al contrato y que las partes a las que se ha referido en la comisión son las que ya se habían hecho públicas.

Eran dos cuestiones principales las que hoy iban a debatirse. En primer lugar, la publicación o no de ese contrato y, en segundo, la transferencia al Real Zaragoza de ocho millones de euros por parte de la sociedad Nueva Romareda procedentes del pago que hizo Ibercaja a la SL para poner nombre al estadio modular y al que se está construyendo en el paseo Isabel la Católica. Y cada una ha sido resuelta como bien se ha podido.

Estado de las obras de la nueva Romareda. / Miguel Angel Gracia

Sobre la publicación del contrato, tanto los propios medios de comunicación en ruedas de prensa públicas como los grupos municipales de la oposición lo han solicitado en multitud de ocasiones. Es más, hasta Eva Torres, la portavoz de Vox, lo ha vuelto a pedir este martes a pesar de que ella ha tenido acceso al mismo en calidad de consejera de la sociedad. Eso sí, según ha explicado, como consejera no puede desvelar las deliberaciones que se dan en el seno de la SL, por lo que según ha afirmado no ha compartido el contenido de ese contrato ni con sus compañeros del grupo municipal de Vox en el ayuntamiento.

Su postura ha generado alguna que otra risa e incluso Serrano ha bromeado después hablando de la capacidad de disociación de Torres, algo que no le hecho demasiada gracia a la portavoz de Vox, que ha insistido en que ella no puede desvelar el contenido de ese acuerdo pese a conocerlo y que por eso ha pedido que la petición se haga no a los consejeros de la sociedad sino al consejo de administración de la misma para su deliberación como organismo.

"Manos equivocadas"

Sea como fuere, Serrano ha insistido en que si el contrato no se ha hecho público es porque incluye cláusulas confidenciales y otra información que en las "manos equivocadas" podrían suponer un problema de seguridad. La oposición en bloque, por el contrario, le han recordado que la operación Romareda está sostenida mayoritariamente por decenas de millones de euros de dinero público, motivo por el que debe garantizarse la "mayor transparencia". Solo el ayuntamiento, según ha recordado Royo, aporta en el proyecto más de 80 millones de euros entre préstamos, capital social, la reforma del entorno del estadio y bonificaciones fiscales.

Pero no era este asunto el único que se debatía este martes y es que la transferencia de la sociedad Nueva Romareda al Zaragoza de 8 millones de euros procedentes del pago realizado por Ibercaja para poner nombre al estadio modular y al que está en obras también ha generado debate. Y es que tal y como ha recordado el edil de ZeC, Suso Domínguez, pese a que la mayor parte del dinero puesto hasta ahora para pagar el nuevo campo de fútbol procede de las arcas públicas (municipales y autonómicas), es el socio privado, el club, el único que hasta ahora ha obtenido ingresos importantes. Conretamente, esos 8 millones son la mitad de todo lo que ha aportado el Zaragoza hasta ahora al capital social de la SL.

Ahora, para Serrano, nada de esto es nuevo. Según ha explicado ya estaba contemplado en los pactos parasociales que dieron forma a la sociedad que el dinero que se obtuviera por el 'naming' (poner un nombre comercial al estadio), por lo que ha dicho no entender por qué ha surgido esta polémica ahora. Asimismo, el concejal de Urbanismo ha defendido que en la consulta pública que se realizó para sondear el interés del mercado en gestionar el nuevo estadio ya quedaba establecido que los ingresos por los derechos del naming "podrían" constituir parte de los ingresos del gestor del campo. Y así lo ponía, en condicional en una consulta que, además, según informó la propia sociedad Nueva Romareda en una nota de prensa, contaba con "carácter meramente informativo y no vinculante, no generando ni derecho, ni compromiso jurídico".

Lo que decían antes

El problema del PP en este asunto es que, pese a que ahora se agarren a los pactos de socios y al contrato que no quieren hacer público con el club para explicar que los ingresos del naming siempre iba a ir para el Zaragoza, no es así como lo explicaron en sus propias notas de prensa cuando se firmó el contrato de patrocinio con Ibercaja. Entonces, desde la SL explicaron la aportación de esta entidad bancaria era para "la sociedad Nueva Romareda SL, de la que son accionistas el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza". Y la alcaldesa dijo: "Este anticipo de 10 millones a la sociedad Nueva Romareda sin duda facilitará la financiación de todas las obras que se están llevando a cabo". Nunca se explicó, aunque así esté escrito, que el dinero iba a ser para el club.

Por otra parte, Serrano ha argumentado que lo habitual, incluso en campos de titularidad 100% municipal, es que el gestor del estadio sea el que se quede con los ingresos por el naming. No obstante, según ha desvelado él mismo, no ocurre eso con el patrocinio para dar nombre al Ibercaja Estadio, es decir, el estadio modular, que gestiona también la Nueva Romareda SL.

Y es que según ha desvelado Serrano, de los 10 millones que aportó Ibercaja, dos sí que se los ha quedado la sociedad Nueva Romareda en concepto del patrocinio del estadio modular, mientras que los otros ocho se han transferido al club porque corresponden a los derechos de naming del campo que aún se está construyendo.

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Asimismo, tanto PSOE como ZeC han cuestionado el momento en el que se suscribió ese contrato que no se hace público y al que días después le siguió la transferencia de ocho millones al club. "Fue justo antes de un cambio en el accionariado del club", ha dicho Royo. "Fue un rescate al club cuando estaba en un momento delicado justo antes de que la sociedad anónima fuera comprada por un fondo de inversión", ha añadido Suso Domínguez, de ZeC.