Torrero aborda el impacto del centro de datos de Microsoft en Puerto Venecia tras presentar más de 400 alegaciones
La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia expone sus preocupaciones sobre el proyecto de Microsoft mientras mantiene abierta una batalla administrativa con 400 alegaciones ante el Gobierno de Aragón
La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia y el colectivo "No es sequía, es saqueo" celebrarán este jueves, 10 de septiembre, una charla informativa sobre el centro de datos que Microsoft proyecta construir junto a Puerto Venecia y sus posibles efectos sobre Zaragoza y el barrio de Torrero.
La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sala Venecia y estará moderada por el periodista Juanjo Hernández con la participación de Pedro Arrojo, Jesús García Usón, Cristina García y la representante de la plataforma convocante, Gracia Gómez.
Durante el encuentro se abordarán las consecuencias que, según los colectivos convocantes, puede tener la implantación del centro de datos en materia de consumo de agua y energía, así como el posible aumento de las temperaturas en el entorno y su repercusión sobre el pinar.
La plataforma también expondrá las actuaciones desarrolladas durante los últimos meses para denunciar lo que considera irregularidades relacionadas con el proyecto, entre ellas el vallado del espacio, el corte de caminos y el movimiento de tierras en una escombrera con amianto.
Asimismo, los organizadores informarán sobre las 400 alegaciones que la citada plataforma ha presentado ante el Gobierno de Aragón contra la nueva evaluación de impacto ambiental del proyecto.
La charla, como explican los organizadores, pretende ofrecer información a la ciudadanía sobre el proyecto y abrir un espacio de debate sobre sus posibles efectos en el territorio y en el entorno de Torrero.
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